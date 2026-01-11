Aryna Sabalenka, din nou campioană la Brisbane! Şi-a apărat titlul în faţa Martei Kostyuk - Antena Sport

Aryna Sabalenka, cu trofeul de la Brisbane / Getty Images

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostyuk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sabalenka, numărul unu mondial, şi-a păstrat astfel titlul la competiţia de la antipozi, la care a disputat a treia sa finală consecutivă.

Aryna Sabalenka, un nou titlu la Brisbane

Anul acesta, Sabalenka nu a pierdut niciun set în cinci partide jucate la Brisbane, unde le-a elimina pe rând pe Cristina Bucşa, Sorana Cîrstea, Madison Keys şi Karolina Muchova, înainte de a câştiga finala cu Marta Kostiuk.

Ucraineanca, aflată pe locul 26 în clasamentul WTA, a avut la rândul ei o evoluţie foarte bună pe parcursul acestei săptămâni, reuşind să elimine trei jucătoare din Top 10: Amanda Anisimova (locul 3), Mira Andreeva (locul 9) şi Jessica Pegula (locul 6).

Anul trecut, Aryna Sabalenka a dispus în finala de la Brisbane de jucătoarea uzbecă Polina Kudermetova, după ce ratase trofeu în 2024 în faţa kazahei Elena Rybakina.