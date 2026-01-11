Aryna Sabalenka, din nou campioană la Brisbane! Şi-a apărat titlul în faţa Martei Kostyuk - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 11 ianuarie 2026, 11:32 / Actualizat: 11 ianuarie 2026, 14:14

Aryna Sabalenka, cu trofeul de la Brisbane / Getty Images

Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostyuk.

Sabalenka, numărul unu mondial, şi-a păstrat astfel titlul la competiţia de la antipozi, la care a disputat a treia sa finală consecutivă.

Aryna Sabalenka, un nou titlu la Brisbane

Anul acesta, Sabalenka nu a pierdut niciun set în cinci partide jucate la Brisbane, unde le-a elimina pe rând pe Cristina Bucşa, Sorana Cîrstea, Madison Keys şi Karolina Muchova, înainte de a câştiga finala cu Marta Kostiuk.

Ucraineanca, aflată pe locul 26 în clasamentul WTA, a avut la rândul ei o evoluţie foarte bună pe parcursul acestei săptămâni, reuşind să elimine trei jucătoare din Top 10: Amanda Anisimova (locul 3), Mira Andreeva (locul 9) şi Jessica Pegula (locul 6).

Anul trecut, Aryna Sabalenka a dispus în finala de la Brisbane de jucătoarea uzbecă Polina Kudermetova, după ce ratase trofeu în 2024 în faţa kazahei Elena Rybakina.

Jucătoarea din Belarus are acum în palmares 22 de trofee cucerite în circuitul profesionist şi se pregăteşte să lupte pentru un al treilea titlu la Australian Open, începând din 18 ianuarie.

