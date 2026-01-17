Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko - Antena Sport

Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8).

Andreeva, în vârstă de 18 ani, s-a impus după o partidă de doar 60 de minute având un singur as şi făcând o singură dublă greşeală, adversara ei, cu un an mai mare, reuşind doi aşi şi comiţând trei duble greşeli.

Mirra Andreeva, campioană la Adelaide

Rusoaica a disputat a cincea sa finală. Ea a câştigat titlurile la Indian Wells şi Dubai în 2025 şi la Iaşi în 2024 şi a fost învinsă în finală la Ningbo în 2024. În semifinale la Adelaide ea o eliminase pe compatrioata sa Diana Şnaider (23 WTA, cap de serie numărul 9), care este partenera ei la dublu.

Mboko a jucat a treia finală din cariera sa, ea câştigându-le pe primele două, anul trecut, la Hong Kong şi Montreal.