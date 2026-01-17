Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko

Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko

Publicat: 17 ianuarie 2026, 9:07

Comentarii
Mirra Andreeva a câştigat titlul de la Adelaide! A defilat în finala cu Victoria Mboko

Mirra Andreeva / Profimedia

Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva (8 WTA, favorită nr. 3) a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani, după ce a învins-o în finală, în două seturi, 6-3, 6-1, pe canadianca Victoria Mboko (17 WTA, favorită nr. 8).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andreeva, în vârstă de 18 ani, s-a impus după o partidă de doar 60 de minute având un singur as şi făcând o singură dublă greşeală, adversara ei, cu un an mai mare, reuşind doi aşi şi comiţând trei duble greşeli.

Mirra Andreeva, campioană la Adelaide

Rusoaica a disputat a cincea sa finală. Ea a câştigat titlurile la Indian Wells şi Dubai în 2025 şi la Iaşi în 2024 şi a fost învinsă în finală la Ningbo în 2024. În semifinale la Adelaide ea o eliminase pe compatrioata sa Diana Şnaider (23 WTA, cap de serie numărul 9), care este partenera ei la dublu.

Mboko a jucat a treia finală din cariera sa, ea câştigându-le pe primele două, anul trecut, la Hong Kong şi Montreal.

Reclamă
Reclamă

La Adelaide a fost prima confruntare între Andreeva şi Mboko.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Observator
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
11:03
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:36
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
10:25
Florin Tănase a surprins! Ce a făcut după FC Argeş – FCSB 1-0
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”