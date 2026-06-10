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Jurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbare

Craiova a scos trofeele la plimbare prin toată Oltenia! În Băilești, fanii și-au lăsat rând la coadă ca să facă poze cu ele.

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