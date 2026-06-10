Jurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbare
Craiova a scos trofeele la plimbare prin toată Oltenia! În Băilești, fanii și-au lăsat rând la coadă ca să facă poze cu ele.
Craiova a scos trofeele la plimbare prin toată Oltenia! În Băilești, fanii și-au lăsat rând la coadă ca să facă poze cu ele.
Jurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbareJurnal Antena Sport | Au scos trofeele la plimbare
Jurnal Antena Sport | Amor a la mexicanaJurnal Antena Sport | Amor a la mexicana
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Jurnal Antena Sport | Mexicul respiră fotbalJurnal Antena Sport | Mexicul respiră fotbal
Jurnal Antena Sport | Și frumusețile de la fitness și culturism au intrat în febra MondialuluiJurnal Antena Sport | Și frumusețile de la fitness și culturism au intrat în febra Mondialului