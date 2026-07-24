Fostul adversar al României, aproape de un transfer uriaş, la doar 18 ani. Echipa de top din Premier League care-l vrea

Fostul adversar al României poate prinde transferul carierei, după participarea la Campionatul Mondial. Kerim Alajbegovic, bosniacul de doar 18 ani, este dorit în Premier League, de Chelsea.

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Kerim Alajbegovic a participat alături de Bosnia la Mondial, naţionala sa ajungând până în şaisprezecimi, de unde a fost eliminată de SUA, scor 0-2.

Kerim Alajbegovic, fostul adversar al României, e dorit de Chelsea

Conform lui Fabrizio Romano, Chelsea poartă negocieri cu cei de la Bayer Leverkusen pentru transferul lui Kerim Alajbegovic. Londonezii sunt dispuşi să ofere mai puţin de 40 de milioane de euro, sumă despre care s-a zvonit iniţial.

Nu doar Chelsea este interesată de serviciile lui Kerim Alajbegovic. Jurnalistul italian a dezvăluit că şi cluburi din Italia sunt în cursa pentru semnătura tânărului atacant bosniac.

Kerim Alajbegovic a evoluat pentru Bosnia în victoria obţinută cu România, scor 3-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Tânărul atacant a jucat timp de 45 de minute şi a oferit şi o pasă de gol.