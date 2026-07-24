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Fostul adversar al României, aproape de un transfer uriaş, la doar 18 ani. Echipa de top din Premier League care-l vrea

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 22:19

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Fostul adversar al României, aproape de un transfer uriaş, la doar 18 ani. Echipa de top din Premier League care-l vrea

Kerim Alajbegovic şi Andrei Raţiu, în Bosnia - România/ Sport Pictures

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Fostul adversar al României poate prinde transferul carierei, după participarea la Campionatul Mondial. Kerim Alajbegovic, bosniacul de doar 18 ani, este dorit în Premier League, de Chelsea.

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Kerim Alajbegovic a participat alături de Bosnia la Mondial, naţionala sa ajungând până în şaisprezecimi, de unde a fost eliminată de SUA, scor 0-2.

Kerim Alajbegovic, fostul adversar al României, e dorit de Chelsea

Conform lui Fabrizio Romano, Chelsea poartă negocieri cu cei de la Bayer Leverkusen pentru transferul lui Kerim Alajbegovic. Londonezii sunt dispuşi să ofere mai puţin de 40 de milioane de euro, sumă despre care s-a zvonit iniţial.

Nu doar Chelsea este interesată de serviciile lui Kerim Alajbegovic. Jurnalistul italian a dezvăluit că şi cluburi din Italia sunt în cursa pentru semnătura tânărului atacant bosniac.

Kerim Alajbegovic a evoluat pentru Bosnia în victoria obţinută cu România, scor 3-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Tânărul atacant a jucat timp de 45 de minute şi a oferit şi o pasă de gol.

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La Campionatul Mondial, Alajbegovic a evoluat în toate cele patru meciuri ale Bosniei. El a reuşit să marcheze şi un gol în duelul câştigat cu 3-1 în faţa Qatarului, în faza grupelor.

Kerim Alajbegovic, cotat la suma de 25 de milioane de euro, a fost răscumpărat de Leverkusen în această vară, de la Salzburg. El a fost cedat de germani la formaţia austriacă în vara anului trecut. Tânărul atacant a fost crescut în academia celor de la Koln şi a făcut pasul către Leverkusen în vara lui 2021.

În sezonul trecut, petrecut la Salzburg, Kerim Alajbegovic a fost jucător de bază. El a bifat 44 de meciuri, în toate competiţiile, reuşind să marcheze 13 goluri şi să ofere patru pase decisive.

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Chelsea a cheltuit deja sume impresionante şi în această perioadă de mercato. Londonezii au plătit 138 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Morgan Rogers de la Aston Villa, alte 57 de milioane de euro pentru Marco Palestra, de la Atalanta, şi încă 50 de milioane de euro pentru Geovany Quenda, de la Sporting.

La capitolul plecări, Chelsea a încasat suma de 56,3 milioane de euro în schimbul lui Andrey Santos, vândut la Manchester United, şi alte 55 de milioane de euro după ce Marc Cucurella a semnat cu Real Madrid.

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