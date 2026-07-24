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George Russell nu s-a ferit de cuvinte după prima zi din Ungaria: „De ce ne-am temut a devenit realitate”

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 22:24

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George Russell nu s-a ferit de cuvinte după prima zi din Ungaria: „De ce ne-am temut a devenit realitate

George Russell, în Marele Premiu al Ungariei / Profimedia

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George Russell, pilotul celor de la Mercedes, a acordat câteva declarații după primele două sesiuni de antrenamente desfășurate vineri, pe 24 iulie, în Marele Premiu al Ungariei. Britanicul a recunoscut superioritatea celor de la Ferrari, însă nu s-a ferit să declare că speră că se va putea lupta pentru pole-position în calificările de sâmbătă.

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Prima zi din Grand Prix-ul Ungariei a fost marcată de o dominanță din partea celor de la Ferrari. Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente, iar în cea de-a doua Lewis Hamilton s-a clasat pe primul loc în clasamentul timpilor.

Ce a spus George Russell după prima zi din Ungaria

După cele întâmplate vineri, mai mulți piloți din grilă au acordat declarații jurnaliștilor, printre care și George Russell, care a avut al cincilea cel mai bun timp atât în prima, cât și în a doua sesiune. Britanicul de 28 de ani a vorbit despre ritmul slab al monopostului Mercedes, dar și despre speranța sa că va putea fi în cursă pentru pole-position.

A fost o zi destul de ciudată pentru toată lumea, cred eu. Ritmul nostru pe un singur tur nu a arătat grozav. Pe termen lung am arătat mai competitivi, dar de ce ne-am temut în raport cu Ferrari s-a dovedit a fi realitate. Arată foarte puternici.

Trebuie să muncim ca echipă, Ferrari este cu un pas înaintea tuturor în acest moment. Sperăm că ne putem lupta pentru pole, am fost competitivi pe fiecare tip de circuit în acest an. Știu că este o narativă potrivit căreia unele circuite ne favorizează pe noi, iar altele le vor favoriza pe ei„, a spus pilotul britanic, potrivit formula1.com.

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George Russell se află în acest moment pe locul 3 în clasamentul general al piloților, la 50 de puncte de liderul și colegul Kimi Antonelli, respectiv la doar cinci de Lewis Hamilton.

Calificările Marelui Premiu al Ungariei vor avea loc sâmbătă de la ora 17:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Cursa de pe Hungaroring va avea loc duminică, de la 16:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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