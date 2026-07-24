Veste excelentă pentru suporterii CFR-ului! Lovitura dată de Neluțu Varga

CFR Cluj traversează o perioadă complicată din punct de vedere financiar, iar problemele de la echipă au dus și la ruptura dintre Neluțu Varga și Iuliu Mureșan.

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Totuși, finanțatorul clubului din Gruia a primit și vești bune înaintea partidei din etapa a doua, contra celor de la FC Voluntari. Anunțul a fost făcut de Liga Profesionistă de Fotbal.

LPF, anunț important pentru CFR Cluj

CFR Cluj a efectuat mai multe transferuri în această vară, dar problemele cu banii au fost aproape să aducă echipa în pragul colapsului. Au venit însă și vești bune pentru Neluțu Varga.

Concret, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat că CFR Cluj a reușit să înregistreze majoritatea fotbaliștilor aduși în Gruia în această vară, iar aceștia vor putea fi trecuți pe foaia de joc la meciul cu FC Voluntari.

Este vorba despre Marian Huja, Yuval Sade, Renato Pantalon, Andre Moreira, Ștefan Dražić, Bruno Costa și Francisco Barrios. Singurii jucători care mai trebuie înregistrați sunt Amin Ziblim și Igor Savić.