Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur
Video

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur

David Popovici încheie anul cu încă un trofeu. Este sportivul anului la Dinamo. La fete, vicecampioana olimpică la haltere, Mihaela Cambei, le-a luat faţa colegelor

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur

Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur
Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu

Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie
Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1

Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1

Jurnal Antena Sport | Lando Norris e noul rege din Formula 1
Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din…

Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din…

Lando Norris a plâns în hohote după ce a devenit campion mondial. Și-a îmbrățișat mama imediat după cursa din…
21:59
Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări”
21:25
Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City
21:19
LIVE TEXTFC Botoşani – Rapid 0-0. Parade senzaționale ale lui Marian Aioani
21:09
VideoJurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu
21:04
Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid
21:02
Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”