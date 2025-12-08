Jurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur - Antena Sport

Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”

Video Jurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu

LIVE TEXT FC Botoşani – Rapid 0-0. Parade senzaționale ale lui Marian Aioani

Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City

Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări”

1

VIDEO „I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi

2

Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus

3

Foto “E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”!

4

Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele”

5

Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului

6

Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”