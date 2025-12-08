Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: "O echipă care joacă aşa merită laude" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: “O echipă care joacă aşa merită laude”

Alex Masgras Publicat: 8 decembrie 2025, 20:26

Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: O echipă care joacă aşa merită laude

Cristi Chivu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, consideră că echipa lombardă merită mai multe laude pentru că a ajuns în două finale de Ligă Campionilor în ultimele trei sezoane, el insistând că “nu este uşor” de repetat ceea ce au realizat nerazzurri sub conducerea predecesorului său, Simone Inzaghi, informează site-ul Football Italia.

Întrebat luni, într-o conferinţă de presă, cu o zi înaintea meciului cu Liverpool, din Liga Campionilor, de pe San Siro, dacă echipa sa va putea replica atitudinea şi intensitatea de care a dat dovadă în victoria cu 4-0 în faţa lui Como din acest weekend, Chivu a răspuns:

Cristi Chivu, înaintea meciului cu Liverpool: “Inter a dus steagul Italiei sus în întreaga lume”

“Ei (Liverpool) sunt o echipă care face din “intensitate” deviza sa, face parte din identitatea lor. Klopp a adus-o, Slot încearcă să păstreze asta şi a reuşit având în vedere că a câştigat Premier League. Au început bine sezonul acesta, au avut câteva dificultăţi de atunci, dar sunt o echipă construită pentru acest tip de meciuri. Ştim ce aduc ei pe teren, individual şi colectiv. Vrem să fim ca ei, dar aşa s-au născut. Au o istorie şi o cultură, legate de ceea ce reprezintă fotbalul în Anglia, care este diferit de cum este în Italia. Nu mai bun sau mai rău, doar diferit, şi asta duce la o anumită abordare.”

“Inter a dus steagul Italiei sus şi în întreaga lume: Nu este uşor să atingi două finale de Liga Campionilor şi o finală de Europa League în cinci ani, iar acest lucru ar trebui recunoscut. O echipă italiană care joacă aşa merită nişte laude, în afară de rezultatul final”, a spus tehnicianul român.

Chivu a fost întrebat ce părere are despre decizia lui Liverpool de a-l lăsa acasă pe Mohamed Salah, marcator de 250 de goluri, pentru partida de marţi, în urma izbucnirii sale de după meci din weekend.

“Nu este treaba mea. Ştiu că au jucători care îl pot înlocui şi că, prin urmare, Liverpool va menţine un nivel înalt, aşa cum a făcut-o întotdeauna de-a lungul istoriei sale. Vorbim despre echipe, nu despre indivizi’, a continuat Chivu. ‘De aceea trebuie să ne preocupăm de ceea ce face grupul, nu de indivizi. Au multă calitate”, a răspuns Chivu.

“Manuel (Akanji) nu s-a antrenat astăzi pentru că nu se simte bine. Vom vedea mâine. Cred că Acerbi este fundaşul care a jucat cele mai multe minute, alături de Bastoni şi Akanji. Bisseck a început să arate ceea ce aşteptăm de la el. Avem nevoie de contribuţia tuturor şi el a arătat ceva mai mult recent”, a spus Chivu despre câţiva fundaşi ai săi.

“Fac alegeri în funcţie de propriile mele intuiţii, de adversar, de cum plănuiesc să le abordez. Acerbi poate juca de două ori în trei zile a?a cum este. Are ceva ce alţii nu au pentru că este capabil să se recupereze foarte repede”, a continuat antrenorul lui Inter.

Denzel Dumfries şi Matteo Darmian “încă sunt absenţi, nu ştiu pentru cât timp”, a spus Chivu.

Chivu a fost întrebat dacă o victorie marţi împotriva lui Liverpool va “compensa” înfrângerea cu 5-0 suferită în faţa lui PSG în finala Ligii Campionilor din sezonul trecut sau dacă simte că acea mare dezamăgire a fost deja lăsată în urmă.

“Este o întrebare bună. Este greu de evaluat. Ştiu angajamentul pe care jucătorii îl depun în fiecare zi, încercând să fie competitivi în acest sezon. Nu putem şterge ce s-a întâmplat sezonul trecut, trebuie să ţii capul sus şi să menţii nivelul ridicat. Ştiu că de fiecare dată când am pierdut, am reacţionat şi că muncim din greu, zi de zi, pentru a progresa. Nici pentru ei nu a fost uşor, cu un nou antrenor care ar fi putut crea confuzie după patru ani sub conducerea unui antrenor strălucit, care a realizat lucruri mari. Dar ei dau tot ce au pentru a fi competitivi sezonul acesta”, a răspuns tehnicianul.

