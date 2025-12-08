Cristi Chivu cere mai mult respect pentru Inter, înaintea meciului cu Liverpool: "O echipă care joacă aşa merită laude" - Antena Sport

Antrenorul lui Inter Milano, Cristian Chivu, consideră că echipa lombardă merită mai multe laude pentru că a ajuns în două finale de Ligă Campionilor în ultimele trei sezoane, el insistând că “nu este uşor” de repetat ceea ce au realizat nerazzurri sub conducerea predecesorului său, Simone Inzaghi, informează site-ul Football Italia.

Întrebat luni, într-o conferinţă de presă, cu o zi înaintea meciului cu Liverpool, din Liga Campionilor, de pe San Siro, dacă echipa sa va putea replica atitudinea şi intensitatea de care a dat dovadă în victoria cu 4-0 în faţa lui Como din acest weekend, Chivu a răspuns:

Cristi Chivu, înaintea meciului cu Liverpool: “Inter a dus steagul Italiei sus în întreaga lume”

“Ei (Liverpool) sunt o echipă care face din “intensitate” deviza sa, face parte din identitatea lor. Klopp a adus-o, Slot încearcă să păstreze asta şi a reuşit având în vedere că a câştigat Premier League. Au început bine sezonul acesta, au avut câteva dificultăţi de atunci, dar sunt o echipă construită pentru acest tip de meciuri. Ştim ce aduc ei pe teren, individual şi colectiv. Vrem să fim ca ei, dar aşa s-au născut. Au o istorie şi o cultură, legate de ceea ce reprezintă fotbalul în Anglia, care este diferit de cum este în Italia. Nu mai bun sau mai rău, doar diferit, şi asta duce la o anumită abordare.”

“Inter a dus steagul Italiei sus şi în întreaga lume: Nu este uşor să atingi două finale de Liga Campionilor şi o finală de Europa League în cinci ani, iar acest lucru ar trebui recunoscut. O echipă italiană care joacă aşa merită nişte laude, în afară de rezultatul final”, a spus tehnicianul român.

Chivu a fost întrebat ce părere are despre decizia lui Liverpool de a-l lăsa acasă pe Mohamed Salah, marcator de 250 de goluri, pentru partida de marţi, în urma izbucnirii sale de după meci din weekend.