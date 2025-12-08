Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului - Antena Sport

Xabi Alonso are zilele numărate la Real Madrid, după ce vicecampioana Spaniei a suferit un eșec șocant pe teren propriu, contra celor de la Celta Vigo. Echipa lui Ionuț Radu a făcut un joc fantastic pe ”Bernabeu”, iar portarul român a fost lăudat de presa iberică.

Tehnicianul venit în vară de la Bayer Leverkusen a pierdut vestiarul și este la doar un meci distanță de a fi demis de conducerea clubului din La Liga.

Zinedine Zidane și Jurgen Klopp, favoriți pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso

Xabi Alonso este pe punctul de a fi demis de la Real Madrid, iar jocul contra celor de la Manchester City este decisiv în ceea ce privește viitorul său pe banca „los blancos”.

Dacă formația din La Liga va pierde miercuri jocul din UEFA Champions League, atunci acesta va fi dat afară. Florentino Perez are deja două variante tari pentru a-l înlocui pe spaniol.

Potrivit Mundo Deportivo, primul pe lista celor de la Real Madrid este Zinedine Zidane, fostul antrenor al madrilenilor, care a obținut succese impresionante în trecut. Al doilea nume este Jurgen Klopp. care a făcut un pas în spate de la nivelul băncii tehnice, după ce s-a despărțit de Liverpool.