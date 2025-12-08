AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 decembrie de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Ionuţ Radu după ce a fost “eroul” Celtei Vigo în partida cu Real Madrid. Echipa portarului român s-a impus cu 2-0 pe Bernabeu.
AntenaSport Update 8 decembrie
1. Ionuţ Radu, erou pe Bernabeu
Ionuţ Radu a fost cel mai lăudat după ce Celta Vigo a produs surpriza şi a învins-o pe Real Madrid. “O victorie pe Bernabeu e diferită”, a spus portarul român, care nu le-a dat nicio şansă lui Vinicius şi Mbappe.
2. Louis a primit “interzis”
Louis Munteanu nu a fost lăsat de club să ofere declaraţii după meciul cu Universitatea Craiova: “E bine să vorbească şi alţii”, a spus preşedintele Mureşan despre atacantul care a marcat în Bănie, dar nu s-a bucurat după gol.
3. Scandal la Rapid
Pe as.ro vezi motivul pentru care Costel Gâlcă a decis să-l excludă din lot pe Antoine Baroan, pentru meciul cu Botoşani.
4. Norris, campion mondial
Lando Norris a devenit în premieră campion mondial. După cursa din Abu Dhabi, pilotul McLaren a dat o petrecere pe măsură alături de rivalii din Formula 1.
5. I-a cerut plecarea lui Salah
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah, înaintea confruntării cu Interul lui Cristi Chivu: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”, a spus fostul internaţional englez.
