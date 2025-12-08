Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani - Rapid - Antena Sport

FC Botoșani a primit vizita Rapidului, în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Moldovenii ar putea urca pe primul loc în cazul unei victorii, mai ales că aceștia sunt neînvinși pe teren propriu în acest sezon.
Giuleștenii au avut ocazia de a puncta în prima repriză, însă Claudiu Petrila a irosit o ocazie monumentală, fiind lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre.
Claudiu Petrila, ratare cu poarta goală la Botoșani
Claudiu Petrila este printre titularii lui Costel Gâlcă în partida de la Botoșani, iar fotbalistul giuleștenilor a avut șansa deschiderii scorului pe terenul formației antrenate de Leo Grozavu.
Lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre, care a profitat de o mare eroare în defensiva adversă, Petrila a șutat pe lângă poartă, moment în care s-a prăbușit la pământ.
Vezi AICI ratarea lui Claudiu Petrila
Echipele de start la Botoșani – Rapid
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antrenor: Leo Grozavu
- Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop. Antrenor: Costel Gâlcă
- FC Botoşani – Rapid 0-0. Parade senzaționale ale lui Marian Aioani
- Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”
- “Poate câştiga Rapid titlul?” Răzvan Lucescu a răspuns fără să stea pe gânduri, dar a tras un semnal de alarmă
- Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: 5 plecări şi 5 veniri. “Mizez pe nebunia mea, luăm campionatul”
- UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off