Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani - Rapid - Antena Sport

FC Botoșani a primit vizita Rapidului, în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Moldovenii ar putea urca pe primul loc în cazul unei victorii, mai ales că aceștia sunt neînvinși pe teren propriu în acest sezon.

Giuleștenii au avut ocazia de a puncta în prima repriză, însă Claudiu Petrila a irosit o ocazie monumentală, fiind lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre.

Claudiu Petrila, ratare cu poarta goală la Botoșani

Claudiu Petrila este printre titularii lui Costel Gâlcă în partida de la Botoșani, iar fotbalistul giuleștenilor a avut șansa deschiderii scorului pe terenul formației antrenate de Leo Grozavu.

Lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre, care a profitat de o mare eroare în defensiva adversă, Petrila a șutat pe lângă poartă, moment în care s-a prăbușit la pământ.

