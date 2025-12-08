Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani - Rapid - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid

Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 21:04

Comentarii
Uluitor! Claudiu Petrila, ratarea sezonului în Botoșani – Rapid

Claudiu Petrila, ratare la Botoșani / Captură Prima Sport

FC Botoșani a primit vizita Rapidului, în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Moldovenii ar putea urca pe primul loc în cazul unei victorii, mai ales că aceștia sunt neînvinși pe teren propriu în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii au avut ocazia de a puncta în prima repriză, însă Claudiu Petrila a irosit o ocazie monumentală, fiind lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre.

Claudiu Petrila, ratare cu poarta goală la Botoșani

Claudiu Petrila este printre titularii lui Costel Gâlcă în partida de la Botoșani, iar fotbalistul giuleștenilor a avut șansa deschiderii scorului pe terenul formației antrenate de Leo Grozavu.

Lăsat singur cu poarta goală de Alex Dobre, care a profitat de o mare eroare în defensiva adversă, Petrila a șutat pe lângă poartă, moment în care s-a prăbușit la pământ.

Vezi AICI ratarea lui Claudiu Petrila

Reclamă
Reclamă

Echipele de start la Botoșani – Rapid

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antrenor: Leo Grozavu
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop. Antrenor: Costel Gâlcă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai priceput decât Băluță la administrație”
21:59
Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter – Liverpool: “Văd mai multe asemănări”
21:25
Xabi Alonso are infirmeria plină! Cum arată lista indisponibilităților înaintea meciului cu Manchester City
21:19
LIVE TEXTFC Botoşani – Rapid 0-0. Parade senzaționale ale lui Marian Aioani
21:17
VideoJurnal Antena Sport | David Popovici şi Mihaela Cambei, dinamoviştii de aur
21:09
VideoJurnal Antena Sport | Gigi Becali îi închide uşa în nas lui Louis Munteanu
21:02
Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte