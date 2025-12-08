S-a prăbușit un mit! Steaua care a învins-o pe FCSB a pierdut acasă după aproape nouă ani și 159 de meciuri - Antena Sport

Steaua Roșie Belgrad, care a învins-o pe FCSB în etapa a 5-a din Europa League (1-0), tocmai a încheiat o serie record în campionatul Serbiei, după ce a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Vojvodina Novi Sad.
Oaspeții s-au impus cu 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii din Serbia. Njegoš Petrović, în minutul 54, a înscris singurul gol al jocului. Culmea, marcatorul golului este un fost jucător al Stelei Roșii.
Eșec acasă după 3.155 de zile și 159 de meciuri!
Eșecul celor de la Steaua Roșie Belgrad este primul pe teren propriu în ultimii opt ani, șapte luni și 20 de zile! Mai exact, Crvena Zvezda a cedat pe „Maracana” după 3.155 de zile și 159 de meciuri în campionat fără eșec pe propria arenă.
Ultima oară, Steaua Roșie pierduse acasă pe 18 aprilie 2017. Un 1-3, chiar în fața marii rivale de la Partizan Belgrad.
A fost a doua victorie a celor de la Vojvodina împotriva Stelei Roșii în nici două luni. Pe 30 octombrie, într-o restanță din etapa a treia, trupa din Novi Sad a trecut acasă de Crvena Zvezda, scor 3-2.
Steaua Roșie Belgrad nu mai e lider în Serbia
Imediat după meci, antrenorul Stelei Roșii Belgrad s-a plâns de programul încărcat al echipei. Campioana Serbiei evoluează și în Europa League, unde ocupă locul 22, cu șapte puncte după primele cinci runde.
„A fost un meci în concordanță cu ce am spus și ce am anunțat: că vom rezista până la capăt, dar avem fotbaliști care joacă fără pauză. Pur și simplu, și azi am fost fără câțiva jucători. Ăsta e prețul pentru tot ce se întâmplă. Astăzi, am avut mulți tineri la care a trebuit să apelăm, fie că voiam sau nu”, a declarat tehnicianul Vladan Milojević.
După eșecul cu Vojvodina, Steaua Roșie Belgrad a cedat și șefia în campionatul Serbiei. Partizan Belgrad, care a învins cu 4-2 în deplasare la FK Radnički 1923, e acum lider, cu 43 de puncte, cu două mai multe decât Crvena Zvezda.
