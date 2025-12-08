S-a prăbușit un mit! Steaua care a învins-o pe FCSB a pierdut acasă după aproape nouă ani și 159 de meciuri - Antena Sport

Steaua Roșie Belgrad, care a învins-o pe FCSB în etapa a 5-a din Europa League (1-0), tocmai a încheiat o serie record în campionatul Serbiei, după ce a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Vojvodina Novi Sad.

Oaspeții s-au impus cu 1-0, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii din Serbia. Njegoš Petrović, în minutul 54, a înscris singurul gol al jocului. Culmea, marcatorul golului este un fost jucător al Stelei Roșii.

Eșec acasă după 3.155 de zile și 159 de meciuri!

Eșecul celor de la Steaua Roșie Belgrad este primul pe teren propriu în ultimii opt ani, șapte luni și 20 de zile! Mai exact, Crvena Zvezda a cedat pe „Maracana” după 3.155 de zile și 159 de meciuri în campionat fără eșec pe propria arenă.

Ultima oară, Steaua Roșie pierduse acasă pe 18 aprilie 2017. Un 1-3, chiar în fața marii rivale de la Partizan Belgrad.

A fost a doua victorie a celor de la Vojvodina împotriva Stelei Roșii în nici două luni. Pe 30 octombrie, într-o restanță din etapa a treia, trupa din Novi Sad a trecut acasă de Crvena Zvezda, scor 3-2.