Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place” - Antena Sport

Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 21:02

Eugen Neagoe / SPORT PICTURES

După eșecul clar suferit în grupele Cupei României, Petrolul Ploiești a pierdut și în campionat. Gruparea prahoveană a fost învinsă cu scorul de 1-0 de UTA, golul victoriei fiind înscris de gazde în al șaselea minut de prelungire.

Eugen Neagoe a fost vizibil dezamăgit de rezultat după fluierul final și a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs la flash-interviu. „Găzarii” au încheiat etapa pe locul 12.

Eugen Neagoe: „Nu sunt prima dată luat de fraier”

Petrolul Ploiești a pierdut la Arad, în penultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația antrenată de Eugen Neagoe a pierdut dramatic pe terenul „Bătrânei Doamne”.

Alin Roman a marcat unicul gol al partidei în al șaselea minut de prelungire, spre nemulțumirea antrenorului oaspeților. La flash-interviu, Neagoe a acuzat arbitrajul.

„Ce concluzii să trag? Ne-am bătut, am jucat de la egal la egal, puteam să și marcăm, am avut ocazii mai clare. Din punctul meu de vedere, jocul s-a terminat 0-0. N-am ce să mai comentez. Am văzut și acea fază din prima repriză, penalty acordat…

Mi-a atras atenția (n.r.- arbitrul) imediat că am depășit spațiul, a venit spre mine. Fraților, ușor! Nu vreau să mai vorbesc. O partidă pe care nu puteam s-o pierdem, la modul în care s-a jucat. Băieții au făcut efort, s-au bătut, dar rezultatul este așa cum este.

În prima repriză am avut ocazii, Gheorghe, Jyry… Asta a fost istoria acestui joc. Se terminase jocul, dar a trebuit să mai rămânem în teren. Respect oamenii, dar când sunt luat la mișto nu-mi place. Știu lucrurile astea, le simt, înțeleg, nu sunt fraier.

Nu sunt prima dată luat de fraier, dar văd că mergem în continuare așa. Toate meciurile sunt importante, dar dacă iarăși se va întâmpla ca astăzi… Ne batem cu toată lumea, ce să facem? Un joc bun, în deplasare, nu am văzut vreo ocazie a celor de la UTA, un joc care trebuia să se termine la egalitate”, a declarat Eugen Neagoe, potrivit digisport.ro.

