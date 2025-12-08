Eugen Neagoe, furios după ce a pierdut în prelungiri la Arad: „Când sunt luat la mișto nu-mi place” - Antena Sport

După eșecul clar suferit în grupele Cupei României, Petrolul Ploiești a pierdut și în campionat. Gruparea prahoveană a fost învinsă cu scorul de 1-0 de UTA, golul victoriei fiind înscris de gazde în al șaselea minut de prelungire.

Eugen Neagoe a fost vizibil dezamăgit de rezultat după fluierul final și a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs la flash-interviu. „Găzarii” au încheiat etapa pe locul 12.

Eugen Neagoe: „Nu sunt prima dată luat de fraier”

Petrolul Ploiești a pierdut la Arad, în penultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 1. Formația antrenată de Eugen Neagoe a pierdut dramatic pe terenul „Bătrânei Doamne”.

Alin Roman a marcat unicul gol al partidei în al șaselea minut de prelungire, spre nemulțumirea antrenorului oaspeților. La flash-interviu, Neagoe a acuzat arbitrajul.

„Ce concluzii să trag? Ne-am bătut, am jucat de la egal la egal, puteam să și marcăm, am avut ocazii mai clare. Din punctul meu de vedere, jocul s-a terminat 0-0. N-am ce să mai comentez. Am văzut și acea fază din prima repriză, penalty acordat…