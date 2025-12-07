România - Elveția se joacă ACUM, în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul - Antena Sport

În cazul unui rezultat de egalitate cu elvețiencele, elevele lui Ovidiu Mihăilă ar încheia Mondialul, cel mai probabil, pe locul 11. În cazul unui eșec în ultimul meci din grupă, atunci România ar ocupa un dezastruos loc 17 la turneul final, fapt ce ar reprezenta cea mai slabă performanță din istorie, egală cu cea din 2001.

România va încheia grupa principală pe locul trei, dacă învinge Elveția. Primele două clasate, Danemarca și Ungaria, s-au calificat în sferturile turneului final.

Eșecul ar fi unul surprinzător pentru naționala lui Ovidiu Mihăilă, ținând cont că Elveția se află la prima participare la un Campionat Mondial. România, de cealaltă parte, este singura națională din lume care a participat la toate edițiile de turneu final mondial.

În grupa principală, România a fost învinsă de Ungaria, scor 29-34, și ulterior s-a impus fără emoții în partida cu Senegal, scor 37-17. În grupa preliminară, tricolorele au învins Croația (33-24) și Japonia (31-27), fiind învinse ulterior de Danemarca (39-31).