România - Elveția se joacă ACUM, în ultimul meci de la CM. Cu o victorie, tricolorele își îndeplinesc obiectivul - Antena Sport

România – Elveția, ultima partidă a tricolorelor de la Campionatul Mondial de handbal, este în format live text, pe as.ro. Cu o victorie, naționala lui Ovidiu Mihăilă își va îndeplini obiectivul stabilit înaintea turneului final.
Concret, tricolorele și-au dorit să încheie Campionatul Mondial pe locul 10. Acest lucru ar fi posibil dacă s-ar impune în meciul cu Elveția.
România – Elveția LIVE TEXT, în ultimul meci de la Campionatul Mondial
Min. 10: România – Elveția 5-2. Dumitrașcu a marcat și ea pentru tricolore, acestea având în continuare un avantaj de trei goluri.
Min. 6: România – Elveția 3-1. Sorina Grozav a majorat diferența pentru naționala lui Ovidiu Mihăilă.
Min. 5: România – Elveția 2-1. Lorena Ostase a marcat primele goluri pentru tricolore.
Min. 2: România – Elveția 0-1. Baumann a marcat primul gol al partidei.
Min. 1: A început partida.
Japonia a învins Senegal, scor 27-23, într-un alt meci disputat în grupa României. Grație acestui rezultat, „tricolorele” pot încheia turneul final chiar pe locul nouă, dacă vor învinge Elveția.
În cazul unui rezultat de egalitate cu elvețiencele, elevele lui Ovidiu Mihăilă ar încheia Mondialul, cel mai probabil, pe locul 11. În cazul unui eșec în ultimul meci din grupă, atunci România ar ocupa un dezastruos loc 17 la turneul final, fapt ce ar reprezenta cea mai slabă performanță din istorie, egală cu cea din 2001.
România va încheia grupa principală pe locul trei, dacă învinge Elveția. Primele două clasate, Danemarca și Ungaria, s-au calificat în sferturile turneului final.
Eșecul ar fi unul surprinzător pentru naționala lui Ovidiu Mihăilă, ținând cont că Elveția se află la prima participare la un Campionat Mondial. România, de cealaltă parte, este singura națională din lume care a participat la toate edițiile de turneu final mondial.
În grupa principală, România a fost învinsă de Ungaria, scor 29-34, și ulterior s-a impus fără emoții în partida cu Senegal, scor 37-17. În grupa preliminară, tricolorele au învins Croația (33-24) și Japonia (31-27), fiind învinse ulterior de Danemarca (39-31).
- Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România
- România, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial. Tricolorele n-au avut milă de Senegal
- Germania, prima echipă calificată în sferturile Campionatului Mondial
- Ovidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
- Eva Kerekes nu mai suportă ostilitatea dintre România şi Ungaria: “Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”