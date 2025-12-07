„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 7 decembrie 2025, 16:12

Momentul în care Lando Norris l-a depășit pe Yuki Tsunoda/ Antena 1

Au apărut reacții dure după cel mai controversat moment al cursei Marelui Premiu din Abu Dhabi. Fanii au reacționat după ce Lando Norris a scăpat de penalizare.  

Concret, în turul 23, Lando Norris l-a prins din urmă pe Yuki Tsunoda. Cu pneuri proaspăt schimbate, britanicul l-a atacat imediat pe rivalul de la Red Bull. 

Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 

În momentul depășirii, Lando Norris a depășit limitele circuitului cu toate cele patru pneuri. Momentul a fost notat imediat de către comisarii de cursă, care l-au investigat și pe Yuki Tsunoda pentru că și-a modificat direcția în momentul în care a fost atacat de Norris. 

Ulterior, comisarii de cursă au luat decizia de a-l penaliza cu cinci secunde pe Yuki Tsunoda. Deși existau șanse ca și Lando Norris să primească o penalizare pentru depășirea limitelor circuitului, acesta a scăpat nepedepsit. 

Fanii au oferit reacții dure și au transmis că Lando Norris ar fi meritat minim cinci secunde de penalizare pentru depășirea efectuată asupra lui Yuki Tsunoda. Aceștia au transmis că prin decizia luată, comisarii i-au făcut „cadou” titlul mondial britanicului de la McLaren. 

„Regulile nu se aplică dacă ești britanic. McLaren i-a făcut cadou titlul”, „E o nebunie faptul că Yuki a fost penalizat pentru asta”, „Asta nu se face nici la jocurile video. E o penalizare de 5 sau de 10 secunde pentru depășire înafara circuitului”, „E suficient spațiu pentru ca Norris să nu iasă de pe circuit”, „Precedentul arată că e o penalizare de 10 secunde”, au reacționat mai mulți fani la postarea de pe X a celor de la Autosport. 

Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de bradInstalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad
