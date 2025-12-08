Botoşani - Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 19:28

Alexandru Dobre, în Rapid - Botoşani/ Sport Pictures

Botoşani – Rapid, duelul care închide etapa a 19-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30. Primele două clasate în campionat se înfruntă în ultimul meci al rundei.

Rapid e lider în Liga 1, cu 38 de puncte, acumulate după 18 meciuri jucate. Botoşani are 36 de puncte, având un singur punct în plus faţă de Dinamo, echipa clasată pe locul trei.

Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30) – Echipele de start

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Adams, Miron, Țigănașu, Pavlovic – Bordeianu, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – A. Dumitru. Rezerve: Kukic, Munoz Fernandez, Sut, Creț, David, Papa, Pănoiu, Andrei Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Lopez, Ciurel. Antrenor: Leo Grozavu
  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Onea, Borza, Vulturar, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop. Antrenor: Costel Gâlcă

În cazul unui succes în Moldova, Rapid are şanse de a-şi mări considerabil avansul în fruntea campionatului. De cealaltă parte, giuleştenii vor pierde fotoliul de lider în cazul unui eşec cu Botoşani.

Rapid a învins-o în ultima etapă pe Csikszereda. Trupa lui Costel Gâlcă a dat recital în Giuleşti şi s-a impus cu scorul categoric de 4-1. La mijlocul săptămânii trecute, giuleştenii au fost însă învinşi de FC Argeş, scor 1-2, în a doua etapă a grupelor Cupei României.

Botoşani, de cealaltă parte, a învins-o la limită pe Unirea Slobozia în ultima etapă, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind marcat de Sebastian Mailat. La fel ca Rapid, şi trupa lui Leo Grozavu a pierdut în Cupa României, scor 1-3, cu Hermannstadt.

În tur, Rapid a învins-o cu 2-1 pe Botoşani, în Giuleşti. Antoine Baroan a marcat o “dublă”, atacantul fiind exclus din lot de Costel Gâlcă pentru meciul de azi, ca urmare a unor “acte de indisciplină”.

Echipele probabile:

  • Botoşani: Anestis – Friday, Miron, Suta, Pavlovic – David, Papa – Dumitru, Ongenda, Mailat – Dumiter.
  • Antrenor: Leo Grozavo.
  • Rapid: Aioani – Onea, Kramer, Bolgado, Braun – Christensen, Vulturar, Keita – Dobre, Koljic, Petrila.
  • Antrenor: Costel Gâlcă.
