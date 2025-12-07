Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: "Negocieri grele" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă 4 jucători în iarnă.

Nicolescu a precizat că Dinamo poartă negocieri de prelungire cu Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, jucători-cheie pentru “câini”, care îşi termină contractele în vară.

Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore îşi termină contractele cu Dinamo în vară

“Sunt câţiva jucători care în vară îşi termină contractul. Cu unii am început să negociem. Boa (n.r: Boateng), Eddy (n.r: Gnahore), dintre cei pe care acum îi vedeţi foarte importanţi pentru echipă. Milanov. Avem strategia noastră, da (n.r: prin care încearcă să îi convingă să îşi prelungească înţelegerile cu Dinamo).

(n.r: Sunt grele negocierile?) Sunt grele, da.

(n.r: Sunt şanse să rămână cei doi?) Sunt şanse realiste. Dar depinde foarte mult de ce o să facem în viitor. Potenţialul calificării în cupele europene contează foarte mult la negocieri”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.