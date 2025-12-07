Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: "Negocieri grele" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a anunţat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă 4 jucători în iarnă.
Nicolescu a precizat că Dinamo poartă negocieri de prelungire cu Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore, jucători-cheie pentru “câini”, care îşi termină contractele în vară.
Kennedy Boateng şi Eddy Gnahore îşi termină contractele cu Dinamo în vară
“Sunt câţiva jucători care în vară îşi termină contractul. Cu unii am început să negociem. Boa (n.r: Boateng), Eddy (n.r: Gnahore), dintre cei pe care acum îi vedeţi foarte importanţi pentru echipă. Milanov. Avem strategia noastră, da (n.r: prin care încearcă să îi convingă să îşi prelungească înţelegerile cu Dinamo).
(n.r: Sunt grele negocierile?) Sunt grele, da.
(n.r: Sunt şanse să rămână cei doi?) Sunt şanse realiste. Dar depinde foarte mult de ce o să facem în viitor. Potenţialul calificării în cupele europene contează foarte mult la negocieri”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.
Compartimentele în care Dinamo vrea să se întărească
Preşedintele executiv al lui Dinamo a precizat în ce compartimente vor “câinii” să se întărească în perioada de transferuri din iarnă. Nicolescu a subliniat că varianta Lisav Eissat (20 de ani) are şanse mici să se concretizeze.
“La Eissat e foarte greu, e foarte complicat. E doar o dorinţă în aer. Nu ştiu dacă există nici 1% şanse.
(n.r: despre compartimentele în care Dinamo vrea să transfere jucători) Doi fundaşi centrali, o dublură la Opruţ şi căutăm, evident, un atacant. Acolo suferim. Trebuie să găsim o soluţie”, a spus Nicolescu pentru sursa citată.
FCSB – Dinamo 0-0
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.
În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.
În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.
