Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus - Antena Sport

Farul l-a confirmat în funcţie pe Ianis Zicu, chiar dacă dobrogenii lui Gică Hagi au pierdut ultimele două meciuri disputate în Liga 1, 1-2 cu FCSB şi 1-2 cu Metaloglobus.

În urma acestor rezultate, fosta campioană a ajuns pe locul 8 în Liga 1, fiind totuşi la un singur punct de Oţelul, clubul care e pe ultima poziţie care duce în play-off. Chiar şi aşa, Zicu va rămâne la cârma echipei.

Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus

”Clubul Farul Constanta dezminte informația apărută ieri în mass-media despre o așa-zisă ‘sedintă de urgență la Farul’ în care s-ar fi decis să se caute alți antrenori care să-i înlocuiască pe cei din actualul staff tehnic.

Dorim să aducem la cunoștința suporterilor fariști și tuturor celor interesați că informațiile vehiculate ieri în presă sunt complet nefondate. În cadrul clubului nu a avut loc nicio ședință în care să se discute un asemenea subiect.

Conducerea clubului Farul își exprimă încrederea deplină în actualul staff tehnic și jucători, având convingerea că împreună putem realiza obiectivul stabilit la începutul sezonului”, a transmis Farul.