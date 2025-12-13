Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe

Video Jurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren

Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani”

Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde”

Moment inedit înainte de Rapid – Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start

1

Foto Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter

2

Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”

3

Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor

4

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

5

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”

6

Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga