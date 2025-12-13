Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: "E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: “E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva”

Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: “E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva”

Alex Masgras Publicat: 13 decembrie 2025, 21:49

Comentarii
Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva

Octavian Popescu şi Mihai Stoica / Sport Pictures

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre situaţia lui Octavian Popescu. Ajuns la 23 de ani, Tavi era văzut în urmă cu câţiva ani ca fiind o mare speranţă a fotbalului român. În ultimul timp, prestaţiile sale au fost dezamăgitoare şi nu a scăpat de criticile patronului Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit oficialului FCSB, întreg vestiarul roş-albaştrilor consideră că Octavian Popescu este cel mai talentat jucător. Cu toate acestea, atitudinea fotbalistului lasă de dorit.

Mihai Stoica, despre Octavian Popescu: “Trebuie să înţeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența”

“Octavian Popescu la acest moment e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe cel corect poate și acum la 23 de ani să ajungă fotbalist, să își facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are calități cum nu am întâlnit la niciun fotbalist avut vreodată. Astăzi (n.r. sâmbătă) vorbeam asta cu Florin Tănase.

Toți fotbaliștii de la FCSB sunt de acord că Octavian Popescu e cel mai talentat jucător din echipă. Are viteză, are explozie, are dribling foarte bun, lovește mingea foarte bine, are viziune, are pasa aia cu exteriorul. Are un fizic frumos, are 1,82 m. Nu are un fizic impunător să își folosească corpul, dar îți dau exemplu Di Maria sau Marco Reus.

Eu așa simt. Dacă o ia pe drumul bun va fi bine pentru el și pentru noi. Dacă se complace și o să fie dezamăgit de ce zice Gigi și de ce joacă el pentru că trebuie să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Poate face ambele faze. Coman era perfecțiune, dar era jucător de mare explozie și nu putea face ambele faze. Tavi Popescu are și explozie, dar se poate apăra și foarte bine. A făcut deposedări de ne miram toți”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Mihai Stoica a dezvăluit că Octavian Popescu a jucat accidentat în ultima perioadă, dar îl sfătuieşte pe acesta să muncească mai mult şi să se antreneze mai bine:

“Sunt lucruri care probabil sunt în afara terenului și care l-au schimbat într-un fel. E adevărat că a jucat cu accidentări. Și acum are un deget care ar trebui să îl oprească de la efort, dar și acum a jucat cu durerea asta. Doar că trebuie să facă ceva. Să se antreneze poate mai bine. Nu poți spune că la antrenamente nu pare implicat. Ce e important e că jucătorii tineri trebuie să facă mai mult, să facă ce face Cisotti. Nu a existat antrenament după care Cisotti să nu fie în sală, fără să știi unde e. Îi vezi doar picioarele. Face posturi, că vrea să joace mai mult”, a mai spus Mihai Stoica.

  • 22 de meciuri în toate competiţiile a bifat Octavian Popescu în acest sezon, fără să înscrie. El are 2 pase decisive
Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanțaBulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Observator
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
Fanatik.ro
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
22:34
LIVE VIDEOSporting – AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal
22:25
Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off
22:00
Giovanni Becali a făcut anunțul! 2,5 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu
21:08
VideoJurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul
20:59
Moment inedit înainte de Rapid – Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 3 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor