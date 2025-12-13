Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: "E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre situaţia lui Octavian Popescu. Ajuns la 23 de ani, Tavi era văzut în urmă cu câţiva ani ca fiind o mare speranţă a fotbalului român. În ultimul timp, prestaţiile sale au fost dezamăgitoare şi nu a scăpat de criticile patronului Gigi Becali.

Potrivit oficialului FCSB, întreg vestiarul roş-albaştrilor consideră că Octavian Popescu este cel mai talentat jucător. Cu toate acestea, atitudinea fotbalistului lasă de dorit.

Mihai Stoica, despre Octavian Popescu: “Trebuie să înţeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența”

“Octavian Popescu la acest moment e la o răscruce. Are două drumuri în față. Dacă pleacă pe cel corect poate și acum la 23 de ani să ajungă fotbalist, să își facă viața el și generațiile viitoare ale familiei lui. Are calități cum nu am întâlnit la niciun fotbalist avut vreodată. Astăzi (n.r. sâmbătă) vorbeam asta cu Florin Tănase.

Toți fotbaliștii de la FCSB sunt de acord că Octavian Popescu e cel mai talentat jucător din echipă. Are viteză, are explozie, are dribling foarte bun, lovește mingea foarte bine, are viziune, are pasa aia cu exteriorul. Are un fizic frumos, are 1,82 m. Nu are un fizic impunător să își folosească corpul, dar îți dau exemplu Di Maria sau Marco Reus.

Eu așa simt. Dacă o ia pe drumul bun va fi bine pentru el și pentru noi. Dacă se complace și o să fie dezamăgit de ce zice Gigi și de ce joacă el pentru că trebuie să înțeleagă că a intrat Toma în locul lui și a făcut diferența. Poate face ambele faze. Coman era perfecțiune, dar era jucător de mare explozie și nu putea face ambele faze. Tavi Popescu are și explozie, dar se poate apăra și foarte bine. A făcut deposedări de ne miram toți”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.