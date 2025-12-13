Moment inedit înainte de Rapid - Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 13 decembrie 2025, 20:59

Moş Crăciun a dat lovitura de start în Rapid - Oţelul Galaţi / Captură Digi Sport

Meciul dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 20 din Liga 1, este ultimul pe care echipa lui Costel Gâlcă îl dispută în Giuleşti în 2025. Pentru a marca acest moment, rapidiştii au pregătit un moment special înaintea fluierului de start.

Înainte ca meciul să înceapă, un Moş Crăciun îmbrăcat în vişiniu şi-a făcut apariţia pe teren şi a dat lovitura de start a partidei.

Moş Crăciun a dat lovitura de start în Rapid – Oţelul Galaţi

În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu Botoșani, scor 0-0. Giuleștenii puteau obține chiar cele trei puncte, Claudiu Petrila semnând însă ratarea campionatului.

Oțelul, de cealaltă parte, poate urca pe loc de play-off în cazul unui succes în Giulești. Trupa lui László Balint ocupă locul șapte, cu 27 de puncte, fiind la un punct distanță de UTA, ocupanta locului șase.

Ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate: 1-1 în meciul tur din acest sezon, cât și în returul din sezonul trecut, și 0-0 în turul stagiunii precedente. Rapid s-a impus ultima dată în fața Oțelului în februarie 2024, scor 2-1, golurile fiind marcate de Albion Rrahmani și de Borisav Burmaz.

Echipele de start în Rapid – Oţelul Galaţi

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Christensen, K. Keita, Gojkovic – Dobre, Koljic, Petrila.
    Rezerve: Stolz, Borza, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Grameni, R. Pop, Micovschi, Jambor.
    Antrenor: Costel Gâlcă
  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – Bordun, Pedro, Andrezinho – Paulinho
    Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, C. Neicu, Patrick, Chira, Funză, Postelnic, A. Ciobanu, D. Sandu.
    Antrenor: Laszlo Balint
