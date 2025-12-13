Giovanni Becali a făcut anunțul! 2,5 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu - Antena Sport

Chiar dacă FCSB-ului a avut un sezon mai dificil, campioana s-a bazat în cea mai mare parte pe Ștefan Târnovanu. Portarul român a avut prestații foarte bune și în actuala stagiune, fiind prezent în circuitul echipei naționale.
Giovanni Becali a vorbit despre interesul mai multor echipe pentru fotbalistul roș-albaștrilor, dar și despre o ofertă de 2,5 milioane de euro venită la adresa clubului.
Cum a reacționat Gigi Becali, după ce a primit oferta pentru Ștefan Târnovanu
Ștefan Târnovanu se află din ianuarie 2020 la FCSB, iar de atunci, portarul român a realizat performanțe remarcabile alături de gruparea roș-albastră. Cu patru trofee în palmares, acesta are mari șanse să facă pasul către o altă echipă la finalul sezonului.
Giovanii Becali a vorbit despre interesul mai multor cluburi pentru jucătorul evaluat la cinci milioane de euro și a dezvăluit că a existat și o ofertă de 2,5 milioane de euro, refuzată de patronul Gigi Becali.
„Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător.
Gigi Becali vrea 5 milioane. Dacă vom avea discuţii, că ele se reiau în iarnă. La Târnovanu, Gigi Becali poate să înţeleagă. La prima discuţie, poate să plece. Are 25 de ani, nu mai e tânăr. La Gigi Becali e mai greu să vinzi jucători, că cere mult”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
- Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde”
- Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam”
- Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off
- Mihai Stoica a anunţat ce probleme are Octavian Popescu: “E la o răscruce. Nu am mai întâlnit aşa ceva”
- Moment inedit înainte de Rapid – Oţelul Galaţi! Moş Crăciun a dat lovitura de start