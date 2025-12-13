Giovanni Becali a făcut anunțul! 2,5 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu - Antena Sport

Chiar dacă FCSB-ului a avut un sezon mai dificil, campioana s-a bazat în cea mai mare parte pe Ștefan Târnovanu. Portarul român a avut prestații foarte bune și în actuala stagiune, fiind prezent în circuitul echipei naționale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a vorbit despre interesul mai multor echipe pentru fotbalistul roș-albaștrilor, dar și despre o ofertă de 2,5 milioane de euro venită la adresa clubului.

Cum a reacționat Gigi Becali, după ce a primit oferta pentru Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu se află din ianuarie 2020 la FCSB, iar de atunci, portarul român a realizat performanțe remarcabile alături de gruparea roș-albastră. Cu patru trofee în palmares, acesta are mari șanse să facă pasul către o altă echipă la finalul sezonului.

Giovanii Becali a vorbit despre interesul mai multor cluburi pentru jucătorul evaluat la cinci milioane de euro și a dezvăluit că a existat și o ofertă de 2,5 milioane de euro, refuzată de patronul Gigi Becali.

„Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător.