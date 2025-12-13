Jurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren - Antena Sport

FC Argeș – FC Botoșani 0-0. Moldovenii ratează șansa de a urca pe primul loc

Filipe Coelho, îngrijorat înaintea jocului cu Hermannstadt: „Nu am avut mult timp să pregătim acest meci”

Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton

Video Jurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe

Foto Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter

Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”

Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor

Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta”

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”

Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga