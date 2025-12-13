Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie
Campionii de la canotaj şi-au dat întâlnire cu Moş Crăciun. Pentru că au avut un an plin de medalii, el le-a promis că va veni încărcat de cadouri la fiecare dintre ei.
Campionii de la canotaj şi-au dat întâlnire cu Moş Crăciun. Pentru că au avut un an plin de medalii, el le-a promis că va veni încărcat de cadouri la fiecare dintre ei.
Jurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţieJurnal Antena Sport | Campionii de la canotaj, puşi pe distracţie
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinulJurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi-a lansat vinul
Jurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă terenJurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren
Jurnal Antena Sport | Povestea merge mai departeJurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe
Jurnal Antena Sport | Ceaţa i-a ţinut pe locJurnal Antena Sport | Ceaţa i-a ţinut pe loc