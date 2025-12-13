Rapid - Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off - Antena Sport

Min. 49: Ratare uriașă pentru Rapid! Koljic reia cu capul din centrarea lui Onea, dar portarul gălățenilor scoate senzațional.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză pe Giulești!

Min. 36: Șansă mare de gol pentru gălățeni! Aioani intervine la un șut din marginea careului, iar apoi a venit un alt șut, care s-a dus peste poartă.

Min. 17: GOL OȚELUL! Pedro Nuno deschide scorul pentru oaspeți. Surpriză mare pe Giulești!

Min. 1: A început meciul.

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Christensen, K. Keita, Gojkovic – Dobre, Koljic, Petrila. Rezerve: Stolz, Borza, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Grameni, R. Pop, Micovschi, Jambor. Antrenor : Costel Gâlcă

În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu Botoșani, scor 0-0. Giuleștenii puteau obține chiar cele trei puncte, Claudiu Petrila semnând însă ratarea campionatului.

Oțelul, de cealaltă parte, poate urca pe loc de play-off în cazul unui succes în Giulești. Trupa lui László Balint ocupă locul șapte, cu 27 de puncte, fiind la un punct distanță de UTA, ocupanta locului șase.

Ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate: 1-1 în meciul tur din acest sezon, cât și în returul din sezonul trecut, și 0-0 în turul stagiunii precedente. Rapid s-a impus ultima dată în fața Oțelului în februarie 2024, scor 2-1, golurile fiind marcate de Albion Rrahmani și de Borisav Burmaz.

Costel Gâlcă nu-l va avea în lot, nici pentru meciul cu Oțelul, pe Antoine Baroan. Antrenorul Rapidului a decis să-l excludă definitiv din lot pe atacantul francez, după ce acesta nu a respectat ce i s-a cerut la antrenamente.

Echipele probabile: