Rapid - Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off - Antena Sport

Oțelul Galați a produs surpriza etapei cu numărul 20 din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Rapid București. Echipa oaspete a avut o evoluție solidă în fața liderului.
Deși se putea distanța de Botoșani, care a remizat mai devreme la Mioveni cu FC Argeș, formația antrenată de Costel Gâlcă a fost executată în fața propriilor suporteri.
Rapid – Oțelul 0-2
Final de meci!
Min. 80: GOL OȚELUL! Iacob marchează un gol senzațional din lovitură liberă!
Min. 72: Șansă monumentală pentru Rapid! Claudiu Petrila preia impecabil în careu și trage, dar este blocat incredibil.
Min. 60: Paulinho trimite cu capul, Aioani respinge din nou.
Min. 58: Bară Oțelul! Paulinho nimerește bara porții apărate de Aioani.
Min. 53: Vine și replica celor de la Oțelul! Pedro Nuno a șutat cu pământul, Aioani respinge cu dificultate.
Min. 49: Ratare uriașă pentru Rapid! Koljic reia cu capul din centrarea lui Onea, dar portarul gălățenilor scoate senzațional.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză pe Giulești!
Min. 36: Șansă mare de gol pentru gălățeni! Aioani intervine la un șut din marginea careului, iar apoi a venit un alt șut, care s-a dus peste poartă.
Min. 17: GOL OȚELUL! Pedro Nuno deschide scorul pentru oaspeți. Surpriză mare pe Giulești!
Min. 1: A început meciul.
- Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Bădescu – Christensen, K. Keita, Gojkovic – Dobre, Koljic, Petrila.Rezerve: Stolz, Borza, Bolgado, Onea, Braun, Ignat, Vulturar, G. Gheorghe, Grameni, R. Pop, Micovschi, Jambor. Antrenor: Costel Gâlcă
- Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – Bordun, Pedro, Andrezinho – Paulinho . Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, C. Neicu, Patrick, Chira, Funză, Postelnic, A. Ciobanu, D. Sandu. Antrenor: Laszlo Balint
În ultima etapă, Rapid a remizat în deplasare cu Botoșani, scor 0-0. Giuleștenii puteau obține chiar cele trei puncte, Claudiu Petrila semnând însă ratarea campionatului.
Oțelul, de cealaltă parte, poate urca pe loc de play-off în cazul unui succes în Giulești. Trupa lui László Balint ocupă locul șapte, cu 27 de puncte, fiind la un punct distanță de UTA, ocupanta locului șase.
Ultimele trei confruntări directe dintre cele două echipe s-au încheiat la egalitate: 1-1 în meciul tur din acest sezon, cât și în returul din sezonul trecut, și 0-0 în turul stagiunii precedente. Rapid s-a impus ultima dată în fața Oțelului în februarie 2024, scor 2-1, golurile fiind marcate de Albion Rrahmani și de Borisav Burmaz.
Costel Gâlcă nu-l va avea în lot, nici pentru meciul cu Oțelul, pe Antoine Baroan. Antrenorul Rapidului a decis să-l excludă definitiv din lot pe atacantul francez, după ce acesta nu a respectat ce i s-a cerut la antrenamente.
Echipele probabile:
- Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Ciobotariu, Kramer, Onea – Christensen, K. Keita, Vulturar – Dobre, Koljic, Petrila
- Rezerve: Stolz, Briciu, Ignat, Bolgado, Bădescu, Borza, G. Gheorghe, Gojkovic, Micovschi, Jambor, R. Pop
- Absenți: Baroan (scos din lot), Burmaz, Hazrollaj, Mendes, Paşcanu (accidentaţi)
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Andrei Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – J. Paulo, Lameira – D. Sandu, Pedro, Andrezinho – Paulinho
- Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Ne Lopes, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Frunză, Bordun, Fernandes, C. Neicu
- Absenți: Zhelev (suspendat)
- Antrenor: Laszlo Balint
- Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?”
- Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva”
- Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde”
- Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam”
- Giovanni Becali a făcut anunțul! 2,5 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu