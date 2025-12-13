Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde” - Antena Sport

Mihai Stoica este unul dintre cei mai influenți manageri din fotbalul românesc, un punct de reper în istoria FCSB și nu numai. Oficialul campioanei României a fost pe cale să fie protagonistul unui transfer de răsunet.

Concret, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că a primit recent o ofertă de la un club din străinătate, ofertă pe care însă a refuzat-o.

Mihai Stoica, ofertat de un club din străinătate

Mihai Stoica este unul dintre cei mai experimentați oameni de fotbal din România. De numele său se leagă cele mai importante performanțe din istoria FCSB, dar și de una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1: Unirea Urziceni.

Oficialul campioanei României a făcut o dezvăluire incredibilă. Pe numele său a sosit o ofertă de la un club din străinătate, dar răspunsul acestuia a venit imediat.

„Chiar am avut o ofertă recent. O ofertă din străinătate, dar de la o echipă care nu mă atrăgea. Oricum nu spun de unde. Lumea zice că bat câmpii, nu bat câmpii. Oameni care mă știau. Voiau un director sportiv cu experiență. Mă știau.