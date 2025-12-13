Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde”

Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 20:53

Comentarii
Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: Nu spun de unde”

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica este unul dintre cei mai influenți manageri din fotbalul românesc, un punct de reper în istoria FCSB și nu numai. Oficialul campioanei României a fost pe cale să fie protagonistul unui transfer de răsunet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că a primit recent o ofertă de la un club din străinătate, ofertă pe care însă a refuzat-o.

Mihai Stoica, ofertat de un club din străinătate

Mihai Stoica este unul dintre cei mai experimentați oameni de fotbal din România. De numele său se leagă cele mai importante performanțe din istoria FCSB, dar și de una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1: Unirea Urziceni.

Oficialul campioanei României a făcut o dezvăluire incredibilă. Pe numele său a sosit o ofertă de la un club din străinătate, dar răspunsul acestuia a venit imediat.

„Chiar am avut o ofertă recent. O ofertă din străinătate, dar de la o echipă care nu mă atrăgea. Oricum nu spun de unde. Lumea zice că bat câmpii, nu bat câmpii. Oameni care mă știau. Voiau un director sportiv cu experiență. Mă știau.

Reclamă
Reclamă

(n.r. – Club cu bani?) Nu știu, n-am intrat în detalii. Cel prin intermediul căruia am primit oferta a zis ‘Hai să mergi acolo să vezi despre ce e vorba’. I-am zis ‘Nu, n-are rost. Nu plec de aici. Să merg aiurea?’ Oricum nu plec, nu era ceva atractiv. Nu era dintr-un campionat peste nivelul nostru. Atractiv erau bani foarte mulți, pentru că am niște probleme și vreau să termin odată cu ele.

Erau bani mai mulți decât aici (n.r. – la FCSB). Dar pentru mine, la vârsta mea, să plec din țară, să renunț la colaborările mele, nu prea… Sunt mulțumit acum. Nu știu cât mai rezist la club. Poate mai rezist 15 ani. Dacă am rezistat 33, poate mai rezist 15”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanțaBulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Observator
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
Fanatik.ro
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
20:36
Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: “Nu dau bani”
20:30
LIVE TEXTRapid – Oțelul 0-1. Surpriză mare pe Giulești!
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Florian Haită s-a lovit într-un fier de lângă teren
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Povestea merge mai departe
19:39
Leo Grozavu, furios după FC Argeș – FC Botoșani 0-0: „Luptă oarbă”
19:24
Mohamed Salah s-a întors la Liverpool şi a atins o nouă bornă impresionantă! Performanţa realizată în victoria cu Brighton
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 3 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”