Mihai Stoica, aproape de plecarea de la FCSB? Anunțul făcut de oficialul roș-albaștrilor: „Nu spun de unde” - Antena Sport

Mihai Stoica este unul dintre cei mai influenți manageri din fotbalul românesc, un punct de reper în istoria FCSB și nu numai. Oficialul campioanei României a fost pe cale să fie protagonistul unui transfer de răsunet.
Concret, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că a primit recent o ofertă de la un club din străinătate, ofertă pe care însă a refuzat-o.
Mihai Stoica, ofertat de un club din străinătate
Mihai Stoica este unul dintre cei mai experimentați oameni de fotbal din România. De numele său se leagă cele mai importante performanțe din istoria FCSB, dar și de una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1: Unirea Urziceni.
Oficialul campioanei României a făcut o dezvăluire incredibilă. Pe numele său a sosit o ofertă de la un club din străinătate, dar răspunsul acestuia a venit imediat.
„Chiar am avut o ofertă recent. O ofertă din străinătate, dar de la o echipă care nu mă atrăgea. Oricum nu spun de unde. Lumea zice că bat câmpii, nu bat câmpii. Oameni care mă știau. Voiau un director sportiv cu experiență. Mă știau.
(n.r. – Club cu bani?) Nu știu, n-am intrat în detalii. Cel prin intermediul căruia am primit oferta a zis ‘Hai să mergi acolo să vezi despre ce e vorba’. I-am zis ‘Nu, n-are rost. Nu plec de aici. Să merg aiurea?’ Oricum nu plec, nu era ceva atractiv. Nu era dintr-un campionat peste nivelul nostru. Atractiv erau bani foarte mulți, pentru că am niște probleme și vreau să termin odată cu ele.
Erau bani mai mulți decât aici (n.r. – la FCSB). Dar pentru mine, la vârsta mea, să plec din țară, să renunț la colaborările mele, nu prea… Sunt mulțumit acum. Nu știu cât mai rezist la club. Poate mai rezist 15 ani. Dacă am rezistat 33, poate mai rezist 15”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
