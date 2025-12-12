Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga - Antena Sport

Închide meniul
Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga

Radu Constantin Publicat: 12 decembrie 2025, 17:43

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova se pregăteşte deja pentru pauza de iarnă, când urmează să se întărească, dar şi să renunţe la fotbaliştii care nu au dat randament.

Primele măsuri după eşecul cu Praga sunt deja conturate de portughezul Coelho. Două nume se ştiu deja de pe lista plecărilor. Este vorba de Luis Paradela şi Florin Ştefan, notează Fanatik. Primul este de mai mult timp în discuţii pentru rezilierea contractului, iar al doilea nu se încadrează în planurile tehnicianului portughez.

Florin Ştefan nu a mai prins echipa de start în ultima perioadă, iar în confruntarea cu Sparta Praga, Coelho a preferat să îl folosească pe Telles.

Universitatea Craiova suferit o înfrângere, 1-2 pe teren propriu, cu Sparta Praga, golul decisiv al cehilor venind în minutul 90. Rezultatul complică serios cursa oltenilor pentru locurile de play-off în Conference League. Pentru Universitatea Craiova urmează un meci decisiv, cu AEK Atena, în deplasare.

