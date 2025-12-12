Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: "E la noi" - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi”

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 12:47

Gigi Becali, în timpul unui meci - Sport Pictures

Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei a aflat de faptul că Joao Lameira e tot mai aproape să semneze cu campioana, în această iarnă.

După ce iniţial se zvonise că mijlocaşul Oţelului va semna cu o echipă din Polonia, acesta s-a răzgândit când a aflat că-l doreşte şi FCSB. Portughezul e dispus să semneze cu campioana.

Gigi Becali a reacţionat după ce a aflat că Lameira nu mai pleacă în Polonia, declarând că portughezul e ca şi semnat cu FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că mijlocaşul l-a impresionat şi pe Mihai Stoica.

“Dacă vrea la FCSB, înseamnă că o să vină la FCSB. Păi, gata, e la noi. Mie Șumi mi-a zis, eu nu îl cunosc. Faptul că MM, eu când vreau să testez un jucător, eu îl întreb pe MM. Dacă MM îl laudă, înseamnă că e Maradona. CÂnd i-am zis de Lameira, a zis că e bun jucătorul. MM îl știa bine, nu i-am spus că e de la Șumi treaba, acum aude.

Îi zic uită-te la el, MM îi cunoaște. E exact ce îți place ție, mi-a zis. Acum, să dăm să-l luăm noi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

La Oţelul Galaţi, Joao Lameira a jucat în acest sezon în 17 partide şi a marcat 3 goluri. Potrivit Transfermarkt, jucătorul este cotat la 750.000 de euro. El a mai evoluat în tecut la Sporting, Feirense, Porto, Pedroense, Leiria, Coimbra, Real SC și Torreense.

