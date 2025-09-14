Jurnal Antena Sport | Hagi crede în România - Antena Sport

UPDATE Mirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat

Video Jurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze

Video Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu

Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”

Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter

Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul

Foto Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor”

România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia

Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu

Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”