Tensiuni în vestiarul Rapidului? Borza: "Lipseşte unitatea" - Antena Sport

Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1.
În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte. La final de joc, marcatorul singurului gol al Rapidului, Andrei Borza, a făcut o serie de declaraţii incredibile. El a lăsat de înţeles că există tensiuni în vestiarul Rapidului, astfel de se explică seria de meciuri slabe făcute de giuleşteni.
“Ei au avut ocazii şi au marcat. Sunt fericit pentru gol, dar trist pentru rezultat. Au fost agresivi, au pus presiune pe un teren dificil. Ne aşteptam să facă pressing, dar au pus presiune mai mult decât am pregătit”, a declarat Borza legat de meci.
“Trebuie să ne revenim, să ne gândim să o scoatem la capăt şi să fim mai uniţi în vestiar. Eu zic că da, lipseşte unitatea”, a mai spus Borza la Digi Sport.
