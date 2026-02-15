Nota lui Andrei Raţiu după ce a reuşit un assist în victoria fabuloasă a lui Rayo, 3-0, cu Atletico Madrid! - Antena Sport

Închide meniul
Nota lui Andrei Raţiu după ce a reuşit un assist în victoria fabuloasă a lui Rayo, 3-0, cu Atletico Madrid!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 19:22 / Actualizat: 15 februarie 2026, 20:50

Andrei Raţiu, în timpul unui meci pentru Rayo Vallecano / Profimedia Images

Andrei Raţiu (27 de ani) a reuşit un assist în meciul câştigat de Rayo Vallecano, acasă, cu un scor incredibil cu Atletico Madrid, 3-0!

Andrei Raţiu i-a pasat decisiv lui Fran Pere, care a deschis scorul în minutul 40 al meciului Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0. Victoria lui Rayo la un asemenea scor surprinde şi mai mult, în condiţiile în care echipa antrenată de Diego Simeone venea după o victorie cu Barcelona la un scor umilitor, 4-0, în manşa tur a semifinalei din Cupa Spaniei.

Andrei Raţiu, prestaţie reuşită în Rayo Vallecano – Atletico Madrid 3-0! A avut o pasă decisivă la golul cu care gazdele au deschis scorul

Andrei Raţiu a avut o prestaţie foarte reuşită. Flashscore.ro l-a notat cu 7.7, în timp ce sofascore.ro i-a acordat 8.1. Cea mai mare notă pe site-urile de specialitate a primit-o colegul lui Raţiu din apărarea lui Rayo, Mendy, notat cu 8.2 de flashscore.ro şi 8.3 de sofascore.ro.

Andrei Raţiu a reuşit o altă performanţă de notat în meciul Rayo – Atletico Madrid 3-0. El l-a depăşit pe Gică Popescu la numărul de jocuri în LaLiga. Raţiu a ajuns la 67 de meciuri în La Liga, devenind al 12-lea în clasamentul jucătorilor români cu cele mai multe meciuri în campionatul Spaniei.

După această victorie de senzaţie, Rayo Vallecano a urcat pe locul 16 în La Liga, cu 25 de puncte. Echipa lui Andrei Raţiu a ieşit din zona roşie. Atletico Madrid e pe locul 4 în La Liga, cu 45 de puncte, la egalitate cu Villareal, aflată pe 3.

