Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: "E frustare mare, dezamăgire" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: “E frustare mare, dezamăgire”

Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: “E frustare mare, dezamăgire”

Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 19:41

Comentarii
Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: E frustare mare, dezamăgire

Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1. În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă ştie unde s-a pierdut meciul cu Farul. Şi anume zona defensivă, unde giuleştenii nu au făcut faţă.

“Am întâlnit o echipă care este agresivă, ne-a câştigat multe mingi, au ştiut să ţină de minge. Trebuia să avem un echilibru defensiv, nu l-am avut. Au şi marcat trei goluri. E greu când tu nu ai un marcaj preventiv. Am lăsat multe faze. Nu am avut inspiraţie îa faţa porţii, ocazii clare”, a declarat antrenorul la Digi Sport.

El a vorbit şi despre nemulţumirea fanilor. “Tot timpul e puţin, ne dorim să câştigăm. Orice echipă cu care câştigăm, nu a fost uşor. E o luptă strânsă. Fanii sunt supăraţi, e frustare mare, dezamăgire când nu câştigi. Vin mereu după noi”, a mai spus tehnicianul.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
20:38
Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”
20:22
VideoJurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie
20:20
VideoJurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game
20:15
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FCSB 1-0. Assad, gol fabulos! Arde Bănia!
20:09
Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League
19:59
Suporterii Rapidului au răbufnit: “Vă rupem picioarele”. Ameninţări la adresa conducerii
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei 6 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc”
Citește și
Cele mai citite
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi