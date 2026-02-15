Costel Gâlcă, după ce Farul i-a dat trei goluri Rapidului: "E frustare mare, dezamăgire" - Antena Sport

Echipa Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1. În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte.

Costel Gâlcă ştie unde s-a pierdut meciul cu Farul. Şi anume zona defensivă, unde giuleştenii nu au făcut faţă.

“Am întâlnit o echipă care este agresivă, ne-a câştigat multe mingi, au ştiut să ţină de minge. Trebuia să avem un echilibru defensiv, nu l-am avut. Au şi marcat trei goluri. E greu când tu nu ai un marcaj preventiv. Am lăsat multe faze. Nu am avut inspiraţie îa faţa porţii, ocazii clare”, a declarat antrenorul la Digi Sport.

El a vorbit şi despre nemulţumirea fanilor. “Tot timpul e puţin, ne dorim să câştigăm. Orice echipă cu care câştigăm, nu a fost uşor. E o luptă strânsă. Fanii sunt supăraţi, e frustare mare, dezamăgire când nu câştigi. Vin mereu după noi”, a mai spus tehnicianul.