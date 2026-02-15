"E recâştigat pentru fotbalul românesc" Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul - Rapid 3-1! - Antena Sport

Ianis Zicu, la un meci al Farului / Sport Pictures

Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a remarcat în mod special un jucător după victoria echipei sale, cu 3-1, cu Rapidul lui Costel Gâlcă.

Este vorba despre Alexandru Işfan (26 de ani), care a deschis scorul în victoria Farului cu Rapid. La faza golului, Işfan l-a întors pe toate feţele pe Paşcanu, după care l-a învins pe Aioani cu un lob superb. Ulterior, Marian Aioani avea să părăsească accidentat partida şi să fie înlocuit cu Dejan Iliev.

Ianis Zicu l-a remarcat pe Işfan după Farul – Rapid 3-1: “Un jucător recâştigat pentru fotbalul românesc”

“Am reuşit să controlăm jocul în mare parte şi am câştigat meritat.

(n.r: Cum s-a văzut golul lui Işfan de pe margine?) A reuşit şi acum 2 zile, la antrenament. Şi-a regăsit plăcerea (n.r: de a juca), e un jucător recâştigat pentru fotbalul românesc.

În general trebuie să ai 2-3 variante. Calitatea jucătorilor poate face diferenţa.