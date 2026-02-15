"E recâştigat pentru fotbalul românesc" Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul - Rapid 3-1! - Antena Sport

Închide meniul
“E recâştigat pentru fotbalul românesc” Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul – Rapid 3-1!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 19:55

Ianis Zicu, la un meci al Farului / Sport Pictures

Antrenorul Farului, Ianis Zicu (42 de ani), a remarcat în mod special un jucător după victoria echipei sale, cu 3-1, cu Rapidul lui Costel Gâlcă.

Este vorba despre Alexandru Işfan (26 de ani), care a deschis scorul în victoria Farului cu Rapid. La faza golului, Işfan l-a întors pe toate feţele pe Paşcanu, după care l-a învins pe Aioani cu un lob superb. Ulterior, Marian Aioani avea să părăsească accidentat partida şi să fie înlocuit cu Dejan Iliev.

Ianis Zicu l-a remarcat pe Işfan după Farul – Rapid 3-1: “Un jucător recâştigat pentru fotbalul românesc”

“Am reuşit să controlăm jocul în mare parte şi am câştigat meritat.

(n.r: Cum s-a văzut golul lui Işfan de pe margine?) A reuşit şi acum 2 zile, la antrenament. Şi-a regăsit plăcerea (n.r: de a juca), e un jucător recâştigat pentru fotbalul românesc.

În general trebuie să ai 2-3 variante. Calitatea jucătorilor poate face diferenţa.

(n.r: despre Alibec) La Denis am stabilit încă de când a venit să îşi recapete ritmul prin jocuri. Nu aveam timp nici noi, nici el. Din fericire, i-a ieşit încă din primul joc şi a reuşit să îşi intre în ritm într-un timp foarte scurt”, a declarat Ianis Zicu, pentru digisport.ro, după Farul – Rapid 3-1.

Farul – Rapid 3-1

Farul Constanţa a învins duminică seara, pe teren propriu, cu 3-1, formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 27-a din Liga 1.

La Ovidiu, gazdele au lovit bara în minutul 9, prin Radaslavescu, iar în replică Grameni a expediat un şut, în minutul 13, scos in extremis de Rafael Munteanu, cu piciorul, de pe linia porţii. Minutul 19 a adus deschiderea de scor, Işfan marcând primul gol al meciului. Giuleştenii l-au pierdut pe portarul Aiaoni, accidentat şi înlocuit în minutul 19 cu Mihailov, dar elevii lui Gâlcă au încheiat repriza cu ocaziile ratate de Alex Dobre, în minutul 36, şi de Petrila, patru minute mai târziu.

În finalul primei părţi, portarul Dejan Iliev a încercat să respingă mingea, dar l-a lovit pe Gustavo Marins, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalti. Alibec a transformat  şi din minutul 54 constănţenii treceau din nou la conducere. Farul şi-a mărit avantajul în minutul 53, prin Ionuţ Vână, în timp ce Gâlcă l-a trimis în teren pe Moruţan. Mijlocaşul internaţional român nu a reuşit însă resuscitarea grupării giuleştene şi Farul – Rapid s-a terminat 3-1. Arbitrul Szabolcs Kovacs a oprit meciul în minutul 89, cerându-i căpitanului Larie să liniştească suporterii.

În clasament, Rapid e pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce Farul este a 11-a, cu 37 de puncte.

