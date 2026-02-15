Reacţia lui Işfan, după golul de senzaţie din Farul - Rapid 3-1! Ce a spus despre şansele la play-off - Antena Sport

Alexandru Işfan (26 de ani) a deschis scorul cu un gol de senzaţie în Farul – Rapid 3-1. Işfan l-a driblat pe Paşcanu în careu, întorcându-l de mai multe ori, după care a finalizat cu un lob superb, peste Aioani, care s-a accidentat mai apoi.

În ciuda victoriei mari, cu 3-1, cu Rapid, Işfan e de părere că Farul nu mai are şanse la play-off. El speră însă ca echipa lui să se claseze pe un loc care să îi permită să joace barajul pentru locurile europene.

Alexandru Işfan, după ce a marcat un gol de senzaţie cu Rapid: “Am exersat foarte mult la antrenamente astfel de faze”

“(n.r: Te aşteptai la o victorie?) Da, de ce să nu mă aştept? Ne-am pregătit foarte bine săptămâna asta, am intrat foarte montaţi şi ne doream această victorie pentru moralul nostru, pentru suporterii care au venit astă-seară.

La fiecare meci punem presiune destul de sus, începând cu atacanţii. Asta e filozofia lui Mister, ne place acest lucru. Uneori îţi iese, alteori nu. Astăzi ne-a ieşit şi suntem fericiţi.

(n.r: despre gol) Am exersat foarte mult la antrenamente astfel de faze, am mai reuşit astfel de faze săptămâna asta. Mă bucur că mi-a ieşit şi astăzi şi golul meu a contribuit la cele 3 puncte. Ne bucurăm când ne ies roadele după ce exersăm săptămânal.