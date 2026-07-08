FIFA se ia după CIO! E gata să reprimească Rusia în competiţiile internaţionale

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) intenţionează să demareze discuţii oficiale privind ridicarea interdicţiei impuse tuturor echipelor din Rusia, pentru a le permite să concureze din nou în competiţiile internaţionale, a anunţat postul britanic de televiziune Sky News, citat de DPA.
Potrivit sursei citate, această mişcare vine ca răspuns la decizia Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic al Rusiei (ROC) şi de a pune capăt recomandărilor sale către federaţiile sportive pentru un proces strict de verificare pentru sportivii ruşi.
FIFA, gata să reprimească Rusia în competiţiile internaţionale!
Rusia a fost suspendată de FIFA şi de UEFA, forul fotbalistic european, după ce Moscova a lansat războiul împotriva Ucrainei, în martie 2022.
Rusia a fost exclusă de FIFA din calificările pentru Cupele Mondiale masculine din 2022 şi 2026, precum şi pentru Cupa Mondială feminină din 2023.
FIFA to discuss lifting ban on Russian teams after IOC decisionhttps://t.co/UWq23m1NtX
— Sky News (@SkyNews) July 8, 2026
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a pronunţat deja în favoarea permiterii revenirii echipelor ruseşti la începutul acestui an.
În plus, FIFA a anunţat luna trecută că va permite tuturor asociaţiilor membre inclusiv Rusiei, să participe la noua Cupă Mondială Under-15 programată în luna octombrie în Azerbaidjan.
De la intrarea în vigoare a interdicţiei, selecţionata masculină a Rusiei a continuat să dispute meciuri internaţionale în afara turneelor majore şi ocupă în prezent locul 35 în clasamentul FIFA. Acelaşi lucru este valabil şi pentru echipa naţională feminină a Rusiei, aflată pe locul 27 în ierarhia mondială.
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