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FIFA se ia după CIO! E gata să reprimească Rusia în competiţiile internaţionale

Alex Masgras Publicat: 8 iulie 2026, 10:26

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FIFA se ia după CIO! E gata să reprimească Rusia în competiţiile internaţionale

Gianni Infantino şi Vladimir Putin / Getty Images

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Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) intenţionează să demareze discuţii oficiale privind ridicarea interdicţiei impuse tuturor echipelor din Rusia, pentru a le permite să concureze din nou în competiţiile internaţionale, a anunţat postul britanic de televiziune Sky News, citat de DPA.

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Potrivit sursei citate, această mişcare vine ca răspuns la decizia Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic al Rusiei (ROC) şi de a pune capăt recomandărilor sale către federaţiile sportive pentru un proces strict de verificare pentru sportivii ruşi.

FIFA, gata să reprimească Rusia în competiţiile internaţionale!

Rusia a fost suspendată de FIFA şi de UEFA, forul fotbalistic european, după ce Moscova a lansat războiul împotriva Ucrainei, în martie 2022.

Rusia a fost exclusă de FIFA din calificările pentru Cupele Mondiale masculine din 2022 şi 2026, precum şi pentru Cupa Mondială feminină din 2023.

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, s-a pronunţat deja în favoarea permiterii revenirii echipelor ruseşti la începutul acestui an.

În plus, FIFA a anunţat luna trecută că va permite tuturor asociaţiilor membre inclusiv Rusiei, să participe la noua Cupă Mondială Under-15 programată în luna octombrie în Azerbaidjan.

De la intrarea în vigoare a interdicţiei, selecţionata masculină a Rusiei a continuat să dispute meciuri internaţionale în afara turneelor majore şi ocupă în prezent locul 35 în clasamentul FIFA. Acelaşi lucru este valabil şi pentru echipa naţională feminină a Rusiei, aflată pe locul 27 în ierarhia mondială.

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