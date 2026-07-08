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FCSB vrea să fie ca Franţa! Marius Baciu: “Se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”

Alex Masgras Publicat: 8 iulie 2026, 9:37

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FCSB vrea să fie ca Franţa! Marius Baciu: Se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm

Marius Baciu, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

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Marius Baciu a rămas la FCSB şi a început pregătirea de vară cu formaţia roş-albastră. După un sezon dezamăgitor, echipa patronată de Gigi Becali a debutat cu stângul în cantonamentul din Olanda, acolo unde a pierdut cu Royale Union Saint-Gilloise, scor 0-4. La belgieni a debutat şi Darius Olaru, fostul jucător al FCSB-ului.

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Treaba lui Marius Baciu este să readucă FCSB în top, după ce echipa a ajuns în play-out sezonul trecut. Chiar şi în aceste condiţii, el a reuşit să îi ducă pe roş-albaştri în cupele europene, în Conference League mai exact, după ce a câştigat cele două meciuri de baraj, cu FC Botoşani şi Dinamo.

Marius Baciu, inspirat de naţionala Franţei

În plin Campionat Mondial, care se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY, Marius Baciu a dezvăluit ce echipă naţională îl inspiră. Este vorba despre Franţa, vicecampioana mondială în exerciţiu. Antrenorul de la FCSB îşi doreşte ca echipa sa să joace asemănător cu formaţia lui Didier Deschamps în ceea ce priveşte sistemul de joc:

“Dacă ne gândim la sistemul de joc, Franţa este o echipă care se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”, a declarat Marius Baciu, potrivit orangesport.ro.

Franţa va întâlni Maroc joi seară, în primul sfert de finală de la Cupa Mondială 2026. Partida de la Boston va începe la ora 23:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Cele două echipe se reîntâlnesc pentru prima oară de la duelul din semifinalele ediţiei din 2022, câştigat de francezi cu 2-0. Echipa care va câştiga acest sfert de finală va juca în semifinale împotriva câştigătoarei duelului dintre Spania şi Belgia.

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