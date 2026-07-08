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Un club de tradiţie din Europa vine să-l transfere pe Ștefan Baiaram. Olteanul este urmărit cu ML Vitebsk

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 10:11

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Un club de tradiţie din Europa vine să-l transfere pe Ștefan Baiaram. Olteanul este urmărit cu ML Vitebsk

Ștefan Baiaram, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

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“Cu siguranță vreau să plec”, a spus Ștefan Baiaram, imediat după ce Universitatea Craiova a devenit campioană în Liga 1. Apoi discursul fotbalistului s-a mai domolit legat de vreo eventuală plecare.

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Mai mult, şi Mario Felgueiras, directorul sportiv al Universității Craiova, a anunţat că Ștefan Baiaram rămâne în Bănie pentru a ajuta echipa la o eventuală calificare în faza principală a Champions League.

”Baiaram rămâne, acum vrea să joace și în Champions League cu noi. E un drum lung. Putem să ne îmbunătățim față de anul trecut”, a spus recent Mario Felgueiras.

Acum, vine o altă veste pentru fotbalistul Universităţii Craiova. Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, Anderlecht forţează în aceste zile transferul lui Ștefan Baiaram, iar jucătorul va fi urmărit în aceasă seară, la meciul Craiovei din Champions League, cu ML Vitebsk.

 

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