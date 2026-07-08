Constantin Budescu, aproape de revenire! Echipa cu care e gata să semneze

Constantin Budescu este foarte aproape de a reveni în fotbal. La 8 luni de la despărţirea de CS Tunari, echipă la care a evoluat în doar 7 partide, fostul jucător al naţionalei României nu se gândeşte la retragere.

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Campion cu Astra Giurgiu, Budescu este gata de revenirea pe gazon, în liga a treia. El negociază acum cu formaţia Corona Braşov.

Constantin Budescu, aproape de a semna cu Corona Braşov

Potrivit observatorulph.ro, Corona Braşov are un buget consistent pentru liga a treia şi vrea să aducă mai mulţi jucători importanţi. Pe lângă Budescu, jucător care se află în acest moment în negocieri cu braşovenii, Gicu Grozav şi Alexandru Mateiu vor ajunge la formaţia de sub Tâmpa.

Mai mult, sursa mai sus menţionată susţine că Gicu Grozav a fost cel care a intermediat negocierile dintre Budescu şi conducerea celor de la Corona Braşov. Cei doi au fost colegi la Petrolul Ploieşti.

În cariera sa, Constantin Budescu, în vârstă de 37 de ani, a mai jucat la echipe precum Petrolul Ploieşti, Astra, FCSB, FC Voluntari, Farul Constanţa, Gloria Buzău şi CS Tunari. În străinătate, el a evoluat la Dalian Yifang, Al Shabab şi Damac.