Horațiu Moldovan se transferă în Turcia. Cu ce echipă semnează

Horaţiu Moldovan a fost împrumutat la Real Oviedo, însă nu a reușit să se impună. Acum, acesta s-a întors la Atletico Madrid, însă a fost anunțat că nu intră în planurile lui Diego Simeone.

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Pe numele portarului român au apărut mai multe oferte. S-a spus că este dorit de Pafos, Omonia Nicosia sau Wieczysta Cracovia, dar şanse mari de transfer le are Eyupspor, formaţie din Turcia.

Echipa a evitat retrogradarea în ultimul sezon din Turcia, iar presa din țara “Semilunei” anunţă că oficialii de la Eyupspor au ajuns la un acord cu Atletico Madrid, care îl va ceda pe Horațiu Moldovan.

Şi Horaţiu Moldovan îşi doreşte transferul, în contextul în care are nevoie să apere, mai ales că a pierdut postul de titular la echipa naţională a României.