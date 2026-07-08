Home | Fotbal | Fotbal extern | Horațiu Moldovan se transferă în Turcia. Cu ce echipă semnează

Horațiu Moldovan se transferă în Turcia. Cu ce echipă semnează

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 9:39

Comentarii
Horațiu Moldovan se transferă în Turcia. Cu ce echipă semnează

Nicolae Stanciu, Horațiu Moldovan și Nicușor Bancu / SPORT PICTURES

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Horaţiu Moldovan a fost împrumutat la Real Oviedo, însă nu a reușit să se impună. Acum, acesta s-a întors la Atletico Madrid, însă a fost anunțat că nu intră în planurile lui Diego Simeone.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe numele portarului român au apărut mai multe oferte. S-a spus că este dorit de Pafos, Omonia Nicosia sau Wieczysta Cracovia, dar şanse mari de transfer le are Eyupspor, formaţie din Turcia.

Echipa a evitat retrogradarea în ultimul sezon din Turcia, iar presa din țara “Semilunei” anunţă că oficialii de la Eyupspor au ajuns la un acord cu Atletico Madrid, care îl va ceda pe Horațiu Moldovan.

Şi Horaţiu Moldovan îşi doreşte transferul, în contextul în care are nevoie să apere, mai ales că a pierdut postul de titular la echipa naţională a României.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Observator
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
9:37

FCSB vrea să fie ca Franţa! Marius Baciu: “Se apropie de ceea ce încercăm şi noi să jucăm”
9:35

Franţa – Maroc LIVE VIDEO (joi, 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbaappe vs Hakimi, pentru semifinalele Campionatului Mondial
9:18

Ștefan Târnovanu nu spune “nu” unui transfer la Dinamo!
9:08

Max spre McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
8:58

Egiptenii nu se lasă! Au făcut plângere la FIFA împotriva arbitrului care “a vrut ca Messi să rămână în cursă”
8:54

YouTuberul care a mâncat mici în Piaţa Obor i-ar fi făcut “vrăji” lui Leo Messi să rateze. Imaginile virale din timpul meciului
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 3 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 4 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală 5 Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei 6 Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român