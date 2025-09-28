Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară - Antena Sport

Newcastle – Arsenal 1-2. “Tunarii” s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final

Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini

Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren

Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren

Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani

LIVE TEXT FCSB – Oţelul 1-0. Campioana României apără avantajul minim de pe tabelă

1

“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul

2

Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”

3

Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova”

4

„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS

5

Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz

6

Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat