Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară
Video

Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară

Tempestini le-a lăsat praf în ochi rivalilor şi e campion la raliuri pentru a zecea oară. A avut-o lângă el pe femeia copilot care a scris istorie

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară

Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară

Jurnal Antena Sport | Simone Tempestini a devenit campion la raliuri pentru a zecea oară
Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei

Bernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri

Jurnal AntenaSport | Adrian Ilie, „comisar” de cursă pentru tineri
Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton

Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton

Jurnal AntenaSport | Vlad Chiricheș a făcut galerie la maraton
Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off

Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off

Jurnal AntenaSport | FCSB, pas cu pas spre play-off
22:08
LIVE TEXTFCSB – Oţelul 1-0. Campioana României apără avantajul minim de pe tabelă
21:54
Barcelona a revenit pe primul loc în La Liga! Un alt puşti de 17 ani a debutat pentru catalani
21:51
Gigi Becali, inspirație uriașă în FCSB – Oțelul. Juri Cisotti a fost decisiv la două minute după ce a intrat pe teren
21:19
Daniel Graovac s-a accidentat în FCSB – Oţelul Galaţi! Vlad Chiricheş, introdus pe teren
20:55
Ultimele detalii despre starea lui Louis Munteanu înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj. Anunțul lui Andrea Mandorlini
20:42
Newcastle – Arsenal 1-2. “Tunarii” s-au impus dramatic, în minutul 90+6. Controversă uriaşă pe final
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 3 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat