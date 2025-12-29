Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători

Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători

Antena Sport Publicat: 29 decembrie 2025, 11:55

Comentarii
Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători

Cristiano Bergodi, la U Cluj/ Sport Pictures

Cristiano Bergodi a reuşit să redreseze Universitatea Cluj cu 7 victorii şi două remize în 10 meciuri. Până să înceapă campania de achiziţii, Universitatea Cluj a decis să renunţe la trei fotbalişti. Este vorba despre fundaşii Alin Toşca şi Jasper van der Werff şi mijlocaşul Andrei Artean, anunţă iAM Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul a fost adus în vară, la scurt timp după eliminarea echipei din cupele europene, însă a bifat puţine minute în tricoul alb-negru. A fost mereu soluţia de rezervă pentru Cisse, Cristea şi Capradossi.

Olandezul van der Werff a avut parte de o experienţă nefericită în România. Transferat în Superligă în 2024, stoperul s-a accidentat într-un meci cu CFR Cluj în martie anul acesta, iar de atunci nu a mai fost o soluţie de bază pentru echipă.

Artean a lipsit din echipă din cauza unei accidentări la ultimele meciuri şi nu mai intră în calculele lui Bergodi şi pentru 2026. Transferat de la CFR Cluj, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani se află la al doilea sezon pe Cluj Arena.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Observator
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
14:55
EXCLUSIV“Încă suferă”. Daniel Pancu știe care e punctul slab al Turciei înainte de barajul cu România pentru Mondial
14:42
Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
14:12
Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB
13:43
Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!
13:12
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal
12:28
VIDEOOklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 5 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte 6 Anunţul lui Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB. Arabii i-au răspuns la ofertă
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”