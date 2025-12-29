Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători - Antena Sport

Cristiano Bergodi a reuşit să redreseze Universitatea Cluj cu 7 victorii şi două remize în 10 meciuri. Până să înceapă campania de achiziţii, Universitatea Cluj a decis să renunţe la trei fotbalişti. Este vorba despre fundaşii Alin Toşca şi Jasper van der Werff şi mijlocaşul Andrei Artean, anunţă iAM Sport.

Primul a fost adus în vară, la scurt timp după eliminarea echipei din cupele europene, însă a bifat puţine minute în tricoul alb-negru. A fost mereu soluţia de rezervă pentru Cisse, Cristea şi Capradossi.

Olandezul van der Werff a avut parte de o experienţă nefericită în România. Transferat în Superligă în 2024, stoperul s-a accidentat într-un meci cu CFR Cluj în martie anul acesta, iar de atunci nu a mai fost o soluţie de bază pentru echipă.

Artean a lipsit din echipă din cauza unei accidentări la ultimele meciuri şi nu mai intră în calculele lui Bergodi şi pentru 2026. Transferat de la CFR Cluj, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani se află la al doilea sezon pe Cluj Arena.