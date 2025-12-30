Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie - Antena Sport

Închide meniul
Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 16:59

Bernadette Szocs, la finalul unui meci - Profimedia Images

Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an.

Bernadette Szocs este vicecampioană mondială de dublu feminin şi vicecampioană europeană cu echipa României.

Topul Federaţiei Române de Tenis de Masă

Federaţia Română de Tenis de Masă a realizat un top 10 al celor mai buni sportivi din 2025. Topul include atât jucătoare, cât şi jucători de tenis de masă din România.

1️⃣Bernadette Szocs
-vicecampioană mondială de dublu feminin
-vicecampioană europeană cu echipa României

2️⃣ Iulian Chirița
-vicecampion european cu echipa României
-vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin
-vicecampion european U21 la simplu, bronz european U21 la dublu masculin
-campion european cu echipa U19 a României, campion european la U19 dublu masculin, vicecampion european la U19 dublu mixt

3️⃣ Elizabeta Samara
-vicecampioană europeană cu echipa României
-vicecampioană la Top 16 Europa

3️⃣ Elena Zaharia
-vicecampioană europeană cu echipa României
-campioană europeană U21 la dublu mixt, vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, bronz U21 la simplu

4️⃣ Echipele naționale de senioare și seniori ale României
-Argint european (Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia)
-Argint european (Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate)

5️⃣ Darius Movileanu
-vicecampion european cu echipa României
-campion european U21 la dublu masculin, campion european U21 la dublu mixt

6️⃣ Echipa masculină U19 a României
-Aur european (Dragoș Bujor, Iulian Chirița, Robert Istrate, Luca Oprea, antrenor Mădălin Ionașcu)

7️⃣ Bianca Mei-Roșu
-vicecampioană europeană U21 la dublu feminin, triplă medaliată cu bronz european la U19 simplu, U19 dublu feminin și U19 dublu mixt
-Bronz la Top 10 Europa

8️⃣ Eduard Ionescu
-vicecampion european cu echipa României
-campion european U21 la dublu masculin

9️⃣ Andrei Istrate
-vicecampion european cu echipa României
-bronz european U21 la dublu masculin

1️⃣0️⃣ Ioana Sîngeorzan
-dublă medaliată cu bronz european la U21 simplu și dublu feminin

1️⃣0️⃣ Dragoș Bujor
-campion european cu echipa U19 a României, vicecampion european U19 la dublu masculin, bronz european la U19 simplu masculin

“FRTM își exprimă aprecierea față de efortul, profesionalismul și ambiția sportivilor si antrenorilor care au transformat 2025 într-un an de succes, un motiv de mândrie pentru tenisul de masă românesc”, a precizat Federaţia Română de Tenis de Masă, pe Facebook.

 

