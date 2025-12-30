Bernadette Szocs, cea mai bună jucătoare română de tenis de masă în 2025! Topul realizat de Federaţie - Antena Sport

Jucătoarea stelistă Bernadette Szocs a fost declarată cea mai bună sportivă a Federaţiei Române de Tenis de Masă în 2025, în urma rezultatelor obţinute la competiţiile majore din acest an.

Bernadette Szocs este vicecampioană mondială de dublu feminin şi vicecampioană europeană cu echipa României.

Topul Federaţiei Române de Tenis de Masă

Federaţia Română de Tenis de Masă a realizat un top 10 al celor mai buni sportivi din 2025. Topul include atât jucătoare, cât şi jucători de tenis de masă din România.

1️⃣Bernadette Szocs

-vicecampioană mondială de dublu feminin

-vicecampioană europeană cu echipa României

2️⃣ Iulian Chirița

-vicecampion european cu echipa României

-vicecampion mondial la U19 dublu mixt, bronz mondial la U19 dublu masculin

-vicecampion european U21 la simplu, bronz european U21 la dublu masculin

-campion european cu echipa U19 a României, campion european la U19 dublu masculin, vicecampion european la U19 dublu mixt