Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez - Antena Sport

Lando Norris şi Max Verstappen, la o conferinţă de presă / Profimedia Images

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost votat cel mai bun pilot al anului în Formula 1, deşi nu a reuşit să câştige titlul de campion mondial, informează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe angrenate în Formula 1 au fost solicitaţi să voteze pentru stabilirea clasamentului celor mai buni 10 piloţi ai sezonului din “Marele Circ”.

Clasamentul în care Verstappen e peste Norris

Votul a fost unul secret, primului clasat i-au fost atribuite 25 de puncte, în timp ce ocupantul locului al zecelea a primit un punct.

Max has once again been voted as the best driver of 2025 by the F1 team principals

😌 pic.twitter.com/ZqGVn0Qqv6

— Verstappen News (@verstappenews) December 29, 2025