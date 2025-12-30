Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen, peste Lando Norris în opinia piloților și a șefilor din F1. Distincțiile câștigate de olandez

Andrei Nicolae Publicat: 30 decembrie 2025, 16:14

Lando Norris şi Max Verstappen, la o conferinţă de presă / Profimedia Images

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost votat cel mai bun pilot al anului în Formula 1, deşi nu a reuşit să câştige titlul de campion mondial, informează L’Equipe.

Ca în fiecare an, directorii celor zece echipe angrenate în Formula 1 au fost solicitaţi să voteze pentru stabilirea clasamentului celor mai buni 10 piloţi ai sezonului din “Marele Circ”.

Clasamentul în care Verstappen e peste Norris

Votul a fost unul secret, primului clasat i-au fost atribuite 25 de puncte, în timp ce ocupantul locului al zecelea a primit un punct.

 

Verstappen, care a câştigat şase dintre ultimele nouă Mari Premii din 2025, a reuşit astfel să se impună pentru al cincilea an consecutiv în această anchetă, în faţa britanicului Lando Norris (McLaren), care a câştigat anul acesta primul titlu de campion mondial din cariera sa. Podiumul a fost completat de celălalt pilot al echipei McLaren, australianul Oscar Piastri, care l-a devansat pe britanicul George Russell (Mercedes).

Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, între 2021 şi 2024, s-a impus şi în ancheta piloţilor din Formula 1, în care i-a devansat pe Lando Norris şi pe George Russell, în timp ce Oscar Piastri s-a clasat de această dată pe poziţia a patra, conform site-ului oficial al competiţiei.

 

Sursa: news.ro

