Fotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta! - Antena Sport

De Boxing Day, care în acest an a avut loc pe 26 decembrie, stadioanele din Anglia au înregistrat asistențe record. Inclusiv o echipă din liga a opta engleză a strâns peste 5.000 de spectatori la meci.

FC Bury, care evoluează în Northern Premier League Division One West (echivalentul ligii a opta), a jucat acasă cu Clitheroe. Pe arena Gigg Lane au venit, potrivit comunicatului oficial al clubului, 5.337 de spectatori!

Numărul de spectatori este, conform presei locale, al treilea cel mai mare din istoria ligii a opta engleze în acest mileniu. Mai mult, din 1968, de când se joacă Northern Premier League, doar șapte meciuri au avut asistență mai mare.

Bury a câștigat cu 2-0 meciul cu Clitheroe și este pe locul trei în clasament. Are 44 de puncte după 23 de etape și e depășită doar de liderul Lower Breck și FC Avro.

Înființată în 1885, FC Bury a jucat în prima ligă la începutul anilor 1900. Echipă cu ceva tradiție în insulă, Bury evolua în liga a patra în 2019, dar a fost exclusă din cauza unor probleme financiare.