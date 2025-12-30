Fotbalul „de tarla” din Anglia, peste Superliga: număr record de fani la un meci de liga a opta! - Antena Sport

De Boxing Day, care în acest an a avut loc pe 26 decembrie, stadioanele din Anglia au înregistrat asistențe record. Inclusiv o echipă din liga a opta engleză a strâns peste 5.000 de spectatori la meci.
FC Bury, care evoluează în Northern Premier League Division One West (echivalentul ligii a opta), a jucat acasă cu Clitheroe. Pe arena Gigg Lane au venit, potrivit comunicatului oficial al clubului, 5.337 de spectatori!
FC Bury, din liga a opta, a jucat cu 5.337 de oameni în tribune!
Numărul de spectatori este, conform presei locale, al treilea cel mai mare din istoria ligii a opta engleze în acest mileniu. Mai mult, din 1968, de când se joacă Northern Premier League, doar șapte meciuri au avut asistență mai mare.
Bury a câștigat cu 2-0 meciul cu Clitheroe și este pe locul trei în clasament. Are 44 de puncte după 23 de etape și e depășită doar de liderul Lower Breck și FC Avro.
Înființată în 1885, FC Bury a jucat în prima ligă la începutul anilor 1900. Echipă cu ceva tradiție în insulă, Bury evolua în liga a patra în 2019, dar a fost exclusă din cauza unor probleme financiare.
-
2 Cupe ale Angliei a câștigat Bury, în 1900 și 1903.
-
Din 2005, Bury e primul și singurul club care a marcat o mie de goluri în fiecare dintre cele patru ligi profesioniste din Anglia.
Liga 1, cifre modeste
Peste 5.300 de oameni la un meci de liga a opta engleză sună extraordinar, mai ales în contextul în care Liga 1 din România suferă la capitolul prezenței la stadion. În acest sezon, jumătate dintre cele 16 echipe din prima divizie nu au nici măcar o medie de 5.000 de spectatori la meciuri.
Spre exemplu, Unirea Slobozia are o medie de 738 de fani la jocurile de pe teren propriu, în timp ce Metaloglobus abia strânge peste o mie de suporteri. Farul Constanța trece puțin de trei mii de spectatori pe meci, în timp ce CFR Cluj adună aproximativ patru mii de oameni la partidele de acasă.
- Turcii de la Fenerbahce, pregătiți de o lovitură tare pe piața transferurilor! Starul din Serie A așteptat
- PSV Eindhoven, aproape să dea lovitura! 25 de milioane de euro venite de la un club de tradiție din Anglia
- Kurt Zouma, în centrul atenției la Cupa Africii pe Națiuni! Jucătorul CFR-ului a primit un cadou neașteptat
- Denis Drăguș și-a dat acordul! Revenire spectaculoasă pentru fotbalistul român
- Sergio Ramos și-a ales viitoarea destinație! Unde își dorește să revină starul de 39 de ani