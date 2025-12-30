"Legea Wenger" privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino - Antena Sport

Închide meniul
“Legea Wenger” privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino

Bogdan Stănescu Publicat: 30 decembrie 2025, 16:24

Legea Wenger privind offside-ul, aproape de a fi implementată! Declaraţia şefului FIFA, Gianni Infantino

Gianni Infantino / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că „legea Wenger” privind poziţia de offside ar putea fi introdusă în viitor. Promovată de fostul antrenor al echipei Arsenal, aceasta constă în semnalarea unei poziţii de ofsaid numai dacă întregul corp al atacantului depăşeşte cel al ultimului apărător.

Să luăm exemplul regulii offside-ului, care a evoluat de-a lungul anilor şi care impune în prezent ca atacantul să se poziţioneze în spatele apărătorului, la aceeaşi înălţime cu acesta. În viitor, atacantul va trebui să se afle complet în faţă pentru a fi considerat în offside”, a declarat Infantino.

„Legea Wenger” ar avantaja în mod clar atacanţii

Această reformă corespunde proiectului francezului Arsène Wenger, actualul director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA. Fostul antrenor al echipei Arsenal, legendă a clubului londonez, doreşte astfel să favorizeze spectacolul şi să crească numărul de goluri marcate pe meci. „Legea Wenger” ar avantaja în mod clar atacanţii, ale căror umeri sau picioare ar putea fi în faţa ultimului apărător fără ca asistentul să ridice steagul.

Aceasta a fost deja testată în 2023 în cadrul unor turnee pentru tineri, în Italia şi Suedia. Ea va fi discutată pe 20 ianuarie, în cadrul reuniunii anuale a IFAB, instituţia responsabilă cu stabilirea regulilor jocului. În cazul aprobării, acest „offside à la Wenger” va fi studiat de adunarea generală a instituţiei, în februarie, şi ar putea intra în vigoare încă din sezonul viitor, explică AS.com.

