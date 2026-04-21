Video Vancouver: unul dintre cele mai diverse oraşe din Canada, gazdă la World Cup 2026

Vancouver este unul dintre cele două oraşe din Canada care va găzdui meciuri la World Cup 2026, fiind unul dintre cele mai diverse oraşe din Canada din punct de vedere etnic şi lingvistic.

Oraşul Vancouver nu este străin de competiţii majore. Aici au avut loc în trecut Jocurile Commonwealth, Jocurile Olimpice de iarnă din 2010, dar şi Cupa Mondială de fotbal feminin din 2015.

Vancouver este oraşul cu cea mai mare densitate a populaţiei din Canada şi se află pe locul 4 în acest top în America de Nord, după New York City, San Francisco şi Mexico City. Aici vor avea loc şapte meciuri la World Cup 2026.

Vancouver îmbină perfect zona urbană şi natura, având ieşire la ocean, munţi şi lacuri împrejur. BC Place Vancouver, arena care va găzdui meciuri la World Cup 2026, este una dintre puţinele situate în inima oraşului.