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FCSB insistă pentru primul transfer al verii. Mihai Stoica, ultimele detalii: “E foarte interesant”

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 10:09

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FCSB insistă pentru primul transfer al verii. Mihai Stoica, ultimele detalii: E foarte interesant

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

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FCSB insistă pentru primul transfer al verii. Roş-albaştrii sunt în continuare interesaţi de Stefan Pirgic, mijlocaşul de 23 de ani care evoluează în Serbia, la Zeleznicar Pancevo.

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Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre posibilul transfer al lui Stefan Pirgic la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că negocierile vor fi de lungă durată.

FCSB insistă pentru primul transfer al verii: Stefan Pirgic

Mihai Stoica s-a declarat încântat de Stefan Pirgic, însă a subliniat că în cazul în care se va ajunge la un acord pentru transferul său, se va face după mai multe runde de negocieri.

(n.r. – Au răspuns cei de la Zeleznicar pentru Pirgic?) Nu, acolo va dura. Dacă se va ajunge la un numitor comun, va dura. (n.r. – E aşa bun?) Da, este un jucător foarte interesant”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB are concurenţă serioasă în ceea ce priveşte transferul lui Stefan Pirgic. Roş-albaştrii se luptă cu Steaua Roşie Belgrad şi cu Viktoria Plzen pentru transferul mijlocaşului sârb. S-a zvonit că cei de la Plzen au oferit 1,5 milioane de euro în schimbul lui Pirgic, însă Zeleznicar a refuzat oferta.

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Gigi Becali vrea să facă o adevărată “revoluţie” la FCSB, în această vară. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că îşi doreşte să aducă şase noi jucători sub comanda lui Marius Baciu: “Iau cinci jucători acum. Mai las eu echipa așa? Cinci jucători, da. Fundaș dreapta, fundal stânga, mijlocaș central, atacant în dreapta, atacant în stânga și vârf de atac. Șase atunci.

E posibil să fie ăla (n.r. Pirgic). Trebuie să vină un jucător. E posibil să fie ăla”, a spus recent Gigi Becali, conform digisport.ro.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Serbia, suma pregătită de FCSB pentru această mutare ar fi una considerabilă, peste 1 milion de euro. Dacă transferul se va concretiza, Stefan Pirgic ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători vânduţi vreodată de cei de la Zeleznicar Pancevo.

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