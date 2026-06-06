FCSB insistă pentru primul transfer al verii. Mihai Stoica, ultimele detalii: “E foarte interesant”

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

FCSB insistă pentru primul transfer al verii. Roş-albaştrii sunt în continuare interesaţi de Stefan Pirgic, mijlocaşul de 23 de ani care evoluează în Serbia, la Zeleznicar Pancevo.

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Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre posibilul transfer al lui Stefan Pirgic la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a dezvăluit că negocierile vor fi de lungă durată.

FCSB insistă pentru primul transfer al verii: Stefan Pirgic

Mihai Stoica s-a declarat încântat de Stefan Pirgic, însă a subliniat că în cazul în care se va ajunge la un acord pentru transferul său, se va face după mai multe runde de negocieri.

“(n.r. – Au răspuns cei de la Zeleznicar pentru Pirgic?) Nu, acolo va dura. Dacă se va ajunge la un numitor comun, va dura. (n.r. – E aşa bun?) Da, este un jucător foarte interesant”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FCSB are concurenţă serioasă în ceea ce priveşte transferul lui Stefan Pirgic. Roş-albaştrii se luptă cu Steaua Roşie Belgrad şi cu Viktoria Plzen pentru transferul mijlocaşului sârb. S-a zvonit că cei de la Plzen au oferit 1,5 milioane de euro în schimbul lui Pirgic, însă Zeleznicar a refuzat oferta.