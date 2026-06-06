Gică Hagi, sunat de “rivalul” său, după debutul la naţională: “E singurul lucru pe care-l poate face”

Gică Hagi a fost sunat de Dănuţ Lupu, după debutul la echipa naţională. “Regele” a primit un sfat de la cel cu care s-a contrat, de-a lungul timpului.
Dănuţ Lupu i-a spus lui Gică Hagi că singurul lucru pe care-l poate face la naţională, ţinând cont de timpul scurt avut la dispoziţie pentru a cunoaşte jucătorii, e să le transmită acestora că sunt “mai buni”.
Gică Hagi, sunat de “rivalul” său, după debutul la naţională
Dănuţ Lupu a analizat şi duelul României cu Georgia, încheiat la egalitate, scor 1-1. Fostul internaţional a subliniat că ocaziile “tricolorilor” au venit în urma greşelilor comise de adversari.
Lupu a mai declarat că îşi doreşte ca Hagi să aibă succes la naţională, mărturisind că oamenii trebuie să fie sinceri cu “Regele” şi cu schimbările pe care acesta le va aduce la echipă.
“Eu am spus-o și o repet. Am avut niște contre cu Gică. La ora actuală, îmi doresc din tot sufletul să reușească, dar îți zic că va fi foarte greu. Am văzut ce au zis foștii mei colegi, că am făcut pressing, că nu știu ce. Ei trebuie să înțeleagă faptul că dacă vor fi realiști, îl vor ajuta mai mult pe Gică. Vrem să-l ajutăm, dar dacă o să-i spunem adevărul o să-l ajutăm mai mult decât dacă-l mințim. Trebuie să-i spunem, ‘băi, Gică, nu e chiar așa’.
Am avut două ocazii pe fondul unor greșeli pe care nu le fac nici echipele județene. Ăia erau în vacanță cred că de două săptămâni. Vrei să-ți spun ceva? Eu l-am sunat pe Gică Hagi și i-am zis că singurul lucru pe care poate să-l facă e să le spună jucătorilor că sunt mai buni. La națională ai câteva zile la dispoziție. Ce poți să faci tu în câteva zile? Când mulți joacă sisteme diferite și tot așa. Jucătorul trebuie să creadă că se poată autodepăși“, a declarat Dănuţ Lupu, conform digisport.ro.
După amicalul cu Georgia, România o va înfrunta şi pe Ţara Galilor. Partida de pregătire se va disputa azi, de la ora 20:45, pe stadionul din Ghencea.
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