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O mai știi pe Larissa Riquelme, „iubita Cupei Mondiale”? Ce face acum, la ani distanță după ce a devenit celebră

Sebastian Ujica Publicat: 6 iunie 2026, 10:22

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O mai știi pe Larissa Riquelme, iubita Cupei Mondiale”? Ce face acum, la ani distanță după ce a devenit celebră

Larissa Riquelme a devenit cunoscută la Mondialul din 2010 / Marca

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Campionatul Mondial din 2010 nu a schimbat viața doar pentru mulți fotbaliști, în speciali cei din naționala Spaniei, ci și pentru Larissa Riquelme. Susținătoare a Paraguay-ului la turneul final din Africa de Sud, Larissa a devenit cunoscută drept „iubita Cupei Mondiale”, o titulatură pe care o păstrează până în prezent. Iar acum Larrisa se pregătește de un nou turneu: merge la turneul din Statele Unite, Mexic și Canada.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Paradoxul Larissa Riquelme

Larissa a obținut contracte de sponsorizare în Peru, Chile, Venezuela, China, Coreea de Sud și Japonia. De asemenea, în Spania este cunoscută, presa iberică fiind prima care a numit-o „iubita Cupei Mondiale”.

„Cred că faptul că am fost numită «iubita Cupei Mondiale» m-a scos din bula în care trăiam și mi-a oferit ceva în plus. A fost un dar care m-a făcut să renasc la nivel global. Am trecut de la statutul unei fete care visa să fie cunoscută pe plan internațional, în întreaga lume, la cel de persoană cu notorietate și influență” spune Larissa pentru EFE.

Cel mai mare paradox? Ea a devenit celebră pe timpul Mondialului, deși nu a fost prezentă în Africa de Sud! „Știi că eu, de fapt, nu am fost niciodată la Cupa Mondială? Acesta va fi primul meu Mondial pe care îl voi vedea pe viu, direct din stadion. Toată lumea crede că am fost la Mondialul din Africa de Sud” povestește Larissa.

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Și atunci, cum a devenit celebră? Ea a mers la un mini-stadion amenajat într-o piață din Asuncion de către un brand local, unde sute de suporteri urmăreau meciul naționalei. Pasiunea arătată la meciuri a fost descoperită de camerele TV și fotografiile apărute în online au transformat-o într-un star.

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„Am fost prima figură care a ajuns în atenția întregii lumi și care a arătat că în Paraguay nu există doar fotbaliști și portari de succes, ci și femei frumoase și talentate” mai spune Larissa.

La fel ca naționala Paraguay-ului, Larissa revine și ea la Campionatul Mondial după 16 ani. De data asta, în carne și oase. Ea va fi și jurnalistă la turneul final. Și dacă va întrebați cât de mare e entuziasmul în Paraguay înainte de Mondial, iată atmosfera care a precedat ultimul amical al naționalei.

 

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