O nouă mutare la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu. Întăriri de la echipa naţională pentru giuleşteni

Rapid face o nouă mutare, după revenirea lui Daniel Pancu. Antrenorul s-a despărţit de CFR Cluj şi a semnat cu giuleştenii, înlocuindu-l pe Costel Gâlcă.
Rapid a ratat toate obiectivele sezonului trecut, astfel că pregăteşte schimbări masive la echipa pentru stagiunea următoare, în care vrea să se lupte pentru trofee.
O nouă mutare la Rapid, după revenirea lui Daniel Pancu: Leontin Toader va semna cu giuleştenii
Daniel Pancu îşi va aduce în staff un nou membru. Conform digisport.ro, Leontin Toader va fi noul antrenor cu portarii de la Rapid.
Acesta era liber de contract din luna martie, după despărţirea de echipa naţională a României, acolo unde a fost antrenor cu portarii timp de nouă ani. Toader a lucrat ultima dată cu “tricolorii” în mandatul regretatului Mircea Lucescu, iar după revenirea lui Gică Hagi, a fost înlocuit.
Leontin Toader a mai fost antrenor cu portarii la FC Naţional, Al-Ain, Al-Sadd, naţionala Kuweitului, Al-Salmiya, Al-Ettifaq, AEL Limassol, Astra, FCSB, Kuwait SC și Qatar SC, înainte de naţionala României. Pe lângă Mircea Lucescu, el a colaborat cu Cosmin Contra, Mirel Rădoi şi Edi Iordănescu.
La Rapid, Leontin Toader îl va înlocui pe Dumitru Hotoboc, cel care era antrenor cu portarii din 2024 şi care a mai antrenat la echipe precum FC Argeş, Chindia sau U Cluj.
Rapid se va reuni pe 15 iunie, sub comanda lui Daniel Pancu. Pe 29 iunie, la patru zile după aniversarea de 103 ani a clubului, giuleştenii vor pleca în cantonament în Austria, unde au programate trei amicale, cu Rapid Viena, FC Kosice şi cu Slovan Liberec.
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